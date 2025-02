A poco más de un mes para el reinicio de las Eliminatorias 2026, la selección peruana se encuentra sin un técnico tras la salida de Jorge Fossati. Mientras varios nombres han sonado, Ángel Comizzo se perfila como el favorito, lo que provocó la reacción de Pedro García en el programa ‘Doble Punta’. El comentarista deportivo se mostró enérgico al criticar la posible llegada del actual DT de Atlético Grau a la Bicolor. En su lugar, postuló a Roberto Mosquera, destacando su capacidad para enfrentar situaciones adversas y su experiencia en el fútbol nacional.

García no dudó en expresar su desacuerdo con la preferencia por entrenadores extranjeros, argumentando que Mosquera tiene más méritos y experiencia que el estratega argentino. "¿Qué chu*** hablamos de Comizzo? Perdón que me ponga así. Comizzo me gusta como técnico, su estilo también y su equipo, pero no tiene más espalda que Mosquera ni es mejor técnico que él", afirmó.

Pedro García cuestionó la tendencia de escoger técnicos extranjeros en Perú

El periodista cuestionó la tendencia de los peruanos a mirar hacia el extranjero en busca de entrenadores, sugiriendo que esta actitud refleja una falta de confianza en el talento local. "No entiendo. En el Perú siempre miramos para afuera, siempre vemos el DNI o si el apellido es medio italiano, siempre. Si es con dejo, mejor. Si eres negro, no; si eres argentino, sí. ¿Tiene que ser rubio o de ojos verdes el técnico de Perú? Comizzo es un exarquero argentino", expresó García, enfatizando que la nacionalidad no debería ser un factor determinante en la elección de un DT.

"Perdón que lo diga de esta manera, pero es típicamente peruano que siempre veamos lo de afuera como algo mejor. Demuéstrame científicamente que Mosquera es menos técnico que cualquiera otro que haya sido mencionado. Me raya siempre. Yo no tengo ‘peruanitis’ de que el técnico tiene que ser peruano", agregó.

Pedro García asegura que Roberto Mosquera es el ideal para ser DT de la selección peruana

El comunicador defendió al exentrenador de Alianza Lima y Sporting Cristal, resaltando sus logros en equipos de menor renombre. Recordó cómo el estratega de 68 años logró revertir una situación complicada en Sport Huancayo y los llevó a la Copa Libertadores.

"Importa el contexto. El contexto de la elección tiene que ver para saber qué nombre es. Tienes que tener uno que no le tenga miedo al barro y, Mosquera, seguramente no lo tiene porque dirigió al Wanka y al ‘Bolo’. Agarró a Sport Huancayo después de perder 9-0 en la Sudamericana. Tenía que ganar 1-0 en Huancayo. El contexto actual es de un charco fangoso, donde para meterse hay que ser realmente valiente, tener mucha capacidad y haber estado ahí antes. Y si hago una lista de los técnicos que estuvieron en el barro antes, me aparece Mosquera, abajo Mosquera y luego Mosquera", comentó.

Con base en sus logros y experiencia, el comentarista deportivo no dudó en afirmar que Mosquera está capacitado para dirigir a la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. "Perú necesita, ahorita mismo, un técnico especialista en crisis, no un bacán que venga de afuera y le apeste la vida, uno que esté acostumbrado a comerse su mie***, concluyó.

¿Qué partidos le quedan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?