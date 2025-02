La búsqueda de un nuevo director técnico para la selección peruana se intensifica tras el rechazo de José Pékerman de llegar a la Bicolor. En ese sentido, Diego Rebagliati reveló el nombre de los tres entrenadores que estarían en carpeta de la Federación Peruana de Fútbol para asumir el mando del equipo en lo que queda de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Con menos de dos meses para los cruciales partidos contra Bolivia y Venezuela, la incertidumbre reina en la FPF. La salida de Jorge Fossati dejó un vacío que necesita ser llenado rápidamente. Rebagliati, en el programa ‘Al Ángulo’, mencionó que la Federación busca un técnico que tenga conexión con el fútbol local y que esté dispuesto a asumir el reto por un corto periodo, sin expectativas de un proyecto a largo plazo.

Diego Rebagliati nombró los 3 técnicos que podría dirigir a la selección peruana

"Me dijeron tiene que ser alguien que es del Perú, que sea alguien del fútbol local, que esté dispuesto a asumir por seis partidos, que no pretenda un proyecto a largo plazo, la Federación no está para ofrecer un proyecto a largo plazo, nadie te dice que ha tirado la toalla, están trabajando, preparando el viaje a Venezuela y ya definieron el partido con Bolivia", dijo en un inicio el comentarista deportivo.

En esa línea, uno de los nombres que cobró fuerza es el de Ángel Comizzo, actual entrenador de Atlético Grau. Rebagliati destacó que su cercanía con la FPF podría jugar a su favor, aunque el presidente del club, Arturo Ríos, no está dispuesto a cederlo sin una compensación económica adecuada. No obstante, la situación del técnico argentino podría cambiar si se presenta una oferta atractiva.

"Me hablaron de tres nombres. Uno del cual se habla mucho y me sorprendió es Ángel Comizzo, que está en Atlético Grau y es un equipo cercano a la Federación. Su presidente Arturo Ríos no lo quiere ceder, salvo que le pongan una plata, ahí puede cambiar la cosa", contó. Las otras dos opciones mencionadas por Rebagliati son Nolberto Solano y Roberto Mosquera, ambos disponibles en el mercado.

"Los otros dos técnicos son libres. Uno que es ‘Ñol’ porque estuvo en el proceso de Ricardo Gareca, dijo que no lo han llamado, entiende que lo asocian a Gareca y lo de Gareca no termino muy bien. El tercero nombre que me dijeron es Roberto Mosquera. Va a ser un nombre así", agregó.

El desafío de los próximos partidos de la selección peruana

El nuevo técnico que asuma el cargo tendrá la difícil tarea de preparar al equipo para 6 partidos decisivos. Actualmente, la selección peruana se encuentra en una situación complicada: último con solo 7 puntos en la tabla y a 6 unidades del repechaje. Los próximos encuentros son cruciales para mantener vivas las esperanzas de clasificación a la próxima Copa del Mundo.