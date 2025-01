Hace 3 meses, Cristian Benavente fue invitado al programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Como es habitual, el mediocentro de Sport Boys participó del segmento 'Dame que te doy', en el cual el entrevistado debe escoger entre dos futbolistas. En el momento que le preguntaron si prefería a Reimond Manco o él, contestó de una manera que muchos lo consideraron provocativa: '¿Quién?'. Luego de tiempo, 'Rei' se refirió a ese episodio y le respondió con dureza al 'Chaval'.

Tras un primer semestre del 2024 pésimo en César Vallejo, equipo en el que no sumó muchos minutos por lesiones, el exjugador de Alianza Lima fue prestado al Sport Boys para el Torneo Clausura, en el que tuvo mayor continuidad. Ahora, para este 2025, fue nuevamente cedido a la Misilera por toda la temporada.

Reimond Manco arremetió contra Cristian Benavente tras 'ningunearlo'

En el programa online 'Rivales no enemigos', el exfutbolista de PSV de Países Bajos decidió responderle al 'Chaval' por 'ningunearlo' en la entrevista en 'Enfocados' y le manifestó que "como se pinta con la boca lo sostenga en el campo".

"Le preguntaron quién es mejor: Reimond Manco o tú, y dijo: '¿Quién?'. Yo me he aguantado muchas veces, pero este año 2025 no me voy a quedar callado. Si me jod*s, te jod*. Aguanta. Ok, dijiste que no me conocías y listo. Ahora estoy de este lado y está en un equipo el cual quiero mucho (Sport Boys), espero que lo que dices con la boca o como te pintas con la boca, lo sostengas en el campo", aseveró.

Reimond Manco brilló en el Sudamericano Sub-17 2007 con Perú y clasificó al Mundial de la categoría en Corea del Sur. Foto: difusión

Asimismo, pese a que le deseó que le vaya bien con la camiseta de la Misilera, le recordó su olvidable paso por Alianza Lima. "De verdad le deseo todo lo mejor por el Sport Boys y como le desee cuando llegó a Alianza Lima, que ahí creo que solo jugó 6 partidos. Ojalá que este año si tenga la regularidad del caso, que demuestre que no es un jugador inflado por la prensa", agregó.

Reimond Manco elogió a Yuriel Celi tras salir prestado de Universitario

“Yuriel es un ‘crack’, juega mucha pelota. Pero ha estado lesionado, tuvo una controversia de si se iba o no... El jugador y el hombre peruano en sí tarda en madurar”, comentó Manco en el mencionado espacio de YouTube. "Creo que si le dan continuidad y él se dedica a jugar, la puede romper en la ‘U’ o en cualquier equipo. Ese chico tiene oro en los pies", añadió.

El exjugador lanzó una advertencia sobre la necesidad de permitir que Celi disfrute de su carrera. “A Yuriel hay que dejarlo jugar. No lo he visto en programas de espectáculo. La gente tiene que entender que los futbolistas no son robots. El préstamo le permitirá gozar de mayor rodaje en cancha”, afirmó Manco.