La relación entre André Carrillo y la selección peruana ha estado llena de momentos agridulces. Recientemente, Jorge Fossati, exentrenador de la selección peruana, encendió la discusión sobre el compromiso de la ‘Culebra’ con la Bicolor y cuestionó su decisión de fichar por un club de la segunda división de Arabia Saudita, pues considera que reflejó una falta de ambición deportiva y que afectaba su rendimiento en el equipo nacional.

Asimismo, Fossati recordó el polémico episodio que protagonizó el ahora jugador de Corinthians, quien salió a una discoteca poco después que el combinado patrio fuera eliminado de la Copa América. Tal como recordamos, esto despertó la furia de los hinchas, quienes pidieron que ya no continúe en la selección.

Jorge Fossati critica a André Carrillo por fichar por equipo de la segunda de Arabia

El fichaje de André Carrillo por Al Qadisiyah, club de la segunda división de Arabia Saudita, y donde jugó de 2023 a 2024, continúa generando diversas reacciones, pero pocas tan contundentes como las de Jorge Fossati. En entrevista con Canal N, el técnico uruguayo no dudó en expresar su opinión sobre esta decisión y la calificó como un retroceso en la carrera del extremo peruano, pues considera que no se exigía físicamente.

“Esos dos años que jugó en la Serie B de Arabia Saudita, le hizo perder ritmo competitivo. Yo lo veía todos los partidos y veía que jugaba al trote”, mencionó Fossati, que dejó claro que un jugador de la jerarquía de Carrillo debería priorizar clubes que lo mantengan en el máximo nivel competitivo.

Para el técnico, el cambio de Carrillo a un club menos exigente es una muestra de que el jugador perdió el enfoque en mantener un alto rendimiento, algo que afecta directamente a su rendimiento en la selección peruana. Actualmente, el canterano de Alianza Lima se desempeña en Corinthians, donde es titular indiscutible, lo que podría hacerlo regresar a su nivel.

Jorge Fossati recuerda salida de André Carrillo tras la Copa América

Además de criticar el reciente cambio de Carrillo al fútbol de Arabia Saudita, Jorge Fossati trajo a colación un episodio específico que pone en tela de juicio la profesionalidad del jugador. Y es que luego de la temprana eliminación de Perú en la Copa América, la ‘Culebra’ protagonizó una salida nocturna que desató polémica en el entorno de la selección nacional.

“Yo no estoy de acuerdo. En la vida no solo hay que ser bueno, sino que hay que aparentarlo también”, señaló el exentrenador de Universitario. Aunque no entró en detalles sobre el incidente, sus declaraciones sugieren que el comportamiento fuera del campo también influyó en la percepción negativa sobre el futbolista.

Jorge Fossati no se arrepiente de convocar a Christian Cueva

Otro de los jugadores a los que se refirió Fossati fue a Christian Cueva. El ‘Nono’ lo convocó a la selección peruana para la Copa América pese a que tenía varios meses sin jugar un partido oficial, lo que desató las críticas de los hinchas. Frente a ello, el uruguayo sostuvo que no se arrepiente de llamar a ‘Aladino’ y que la actualidad del trujillano respalda su decisión.

“No me arrepiento para nada, tratar de recuperar a un jugador de la calidad de Christian y como espero que llegue a estar nuevamente. Ahora está en Cienciano desde el vamos, está haciendo pretemporada y tengo la enorme esperanza de que el fútbol peruano recupere un jugador que fue extraordinario para la selección”, señaló.