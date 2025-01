Los hinchas de Universitario tienen un recuerdo agridulce de Jorge Fossati. Muchos lo estiman por la estrella 27 que consiguió con los merengues en 2023, mientras que otros no lo quieren ni ver por dejar a la 'U' en el año de su centenario para asumir la dirección técnica de la selección peruana. Sin embargo, el 'Nonno' tendría la oportunidad de reencontrarse con la afición crema si acepta la invitación al amistoso histórico ante Inter Miami de Lionel Messi.

Los cremas recibirán al equipo de la MLS el miércoles 29 de enero como parte de su pretemporada. Las garzas vendrán a Lima con todas sus estrellas, como el astro argentino, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes supieron brillar con la camiseta del Barcelona de España en el pasado.

Jorge Fossati fue invitado al Universitario vs Inter Miami

En conversación con el usuario de X @tadokolo79, el exestratega de Universitario manifestó que se siente halagado de recibir una invitación para ver a Universitario en el Monumental en su partido ante las garzas, aunque no aseguró si asistirá.

"En la semana que viene voy a estar por allá (Perú) y tal vez vaya al partido de la 'U' ante Inter Miami porque estoy invitado por la organización del evento. Esas cosas lindas que me pasan y me dan nueva energía, que Liga de Quito me invite para la Noche Blanca y que la organización del evento me invite para el partido de Universitario vs Inter. En fin, son las cosas que no tienen medalla, pero son mis títulos", reveló el 'Nonno'.

¿Jorge Fossati considera que dejar Universitario por Perú fue un error?

En entrevista al programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP, Jorge Fossati admitió que su salida de Universitario no fue una decisión tomada a la ligera; no obstante, no se arrepiente de haber elegido a la Bicolor. El estratega reveló que aceptó dirigir a la selección peruana porque consideró que era una oportunidad única de contribuir al desarrollo futbolístico del país.

“A mí, dejar la ‘U’ fue una decisión que me costó, yo estaba muy bien, mi cuerpo técnico estaba muy bien, nos sentíamos a gusto en todo sentido, especialmente con los jugadores teníamos la mejor relación, la seguimos teniendo. Creo que se venía haciendo un trabajo que no solo estaba dando resultados que se veían, sino también en otros aspectos, esos que no se ven con números. Había muchas cosas buenas”, declaró el estratega uruguayo.

“Surgió la selección. Yo crecí sabiendo, como lo dicen en Uruguay, que la selección es lo más grande que hay. Yo lo traduzco que no hay club más importante que la selección de un país y a mí el Perú me estaba ofreciendo ese honor, ese orgullo”, añadió Fossati.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Inter Miami?

El partido Universitario vs Inter Miami se jugará el próximo miércoles 29 de enero, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental U Marathon.