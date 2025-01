El exentrenador de Universitario, Jorge Fossati, generó controversia en su momento al abandonar el club crema tras campeonar en 2023 para dirigir a la selección peruana. En una entrevista reciente, el técnico uruguayo no solo explicó los motivos detrás de su decisión, sino que también señaló si es que, tras su fracaso con la Bicolor, se arrepiente de haber dejado a la ‘U’. Recordemos que hace unos días, la FPF informó la disolución de su contrato con el ‘Nono’, con lo cual dejó de ser técnico de la Bicolor.

Fossati, reconocido por su vasta experiencia en Sudamérica, llegó a Universitario para revitalizar el plantel y logró consolidar al equipo como campeón de la Liga 1 tras nueve años. Sin embargo, su salto a la selección generó dudas y cuestionamientos. ¿Fue una decisión acertada? Su perspectiva arroja luz sobre las complejidades de su elección.

¿Jorge Fossati considera que dejar Universitario por Perú fue un error?

En entrevista al programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP, Jorge Fossati admitió que su salida de Universitario no fue una decisión tomada a la ligera; no obstante, no se arrepiente de haber elegido a la Bicolor. El estratega reveló que aceptó dirigir a la selección peruana porque consideró que era una oportunidad única de contribuir al desarrollo futbolístico del país.

“A mí dejar la ‘U’ fue una decisión que me costó, yo estaba muy bien, mi cuerpo técnico estaba muy bien, nos sentíamos super a gusto en todo sentido, especialmente con los jugadores teníamos la mejor relación, la seguimos teniendo. Creo que se venía haciendo un trabajo que no solo estaba dando resultados que se veían, sino también en otros aspectos, esos que no se ven con números. Habían muchas cosas buenas”, inició el estratega uruguayo.

“Surgió la selección. Yo crecí sabiendo, como lo dicen en Uruguay, que la selección es lo más grande que hay. Yo lo traduzco que no hay club más importante que la selección de un país y a mí el Perú me estaba ofreciendo ese honor, ese orgullo”, agregó Fossati.

Por otra parte, el ‘Nono’ reveló que hizo efectiva su cláusula de rescisión para salir de Universitario. “Le dije a Jean Ferrari, que lo dejaba con las manos libres y que arreglara donde arreglara, sabía que tenía una cláusula de rescisión. Eso es algo que la gente no lo toma en cuenta o le parece justa si es para un lado, pero si es para el otro, no le parece justa. Las cláusulas de rescisión son para ambas partes, con Universitario, yo cumplí como le prometí a Jean”, declaró.

Jorge Fossati se refiere al mal manejo de la FPF

En otro momento de la entrevista, Jorge Fossati no quiso criticar la labor de Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pues considera que cada uno tiene una labor por cumplir. De la misma forma, precisó que no es momento para que él critique el trabajo hecho, pues ya no es entrenador de la selección.

“Creo en los roles de cada uno, eso es lo que transmito también, el jugador es jugador y tiene que limitarse a eso, nosotros igual, como técnico, el departamento médico, el departamento de fútbol, y los dirigentes. Yo no soy quién para juzgar, lo que creo que hoy podemos aportar, lo más importante es que a la selección le vaya bien y no dejarla de rehén de nuestras diferencias”, aseguró.