El exfutbolista Jefferson Farfán compartió en una reciente entrevista cómo una grave lesión en la rodilla lo llevó a retirarse del fútbol profesional. La 'Foquita' recordó el momento en que su carrera dio un giro inesperado tras un choque con el mediocampista brasileño Casemiro durante la Copa América 2019.

Farfán, uno de los referentes del fútbol peruano, se despidió de las canchas a finales de 2022, después de haber levantado el bicampeonato con Alianza Lima. Sin embargo, su trayectoria se vio marcada por múltiples lesiones, siendo la más significativa la que sufrió en el torneo continental, que lo mantuvo alejado del deporte por más de un año.

En la entrevista con el streamer 'Cristorata', Farfán no escatimó en detalles sobre el impacto de su lesión, describiendo cómo el fuerte choque con Casemiro le provocó un desprendimiento del cartílago en la rodilla izquierda, lo que resultó en un proceso de recuperación largo y complicado.

El momento de la lesión

Jefferson Farfán recordó el partido del 22 de junio de 2019, donde se enfrentó a Brasil en la Copa América. A pesar de que pudo finalizar el encuentro, al día siguiente se despertó con un intenso dolor e inflamación en la rodilla. Tras realizarse estudios médicos, se confirmó el diagnóstico de un desprendimiento del cartílago, lo que lo obligó a estar fuera de las canchas por un extenso periodo.

En su característico estilo, Farfán no dudó en calificar a Casemiro como un jugador de juego brusco. "Me lesioné en la Copa América 2019 con Casemiro. Choqué con ese desgraciado y me partió la rodilla completa". La gravedad de la lesión lo llevó a viajar a España para someterse a una operación complicada, seguida de una larga recuperación que afectó su carrera.

Impacto mental de las lesiones

El exdelantero también reflexionó sobre el impacto mental que las lesiones tienen en los futbolistas. "Mentalmente es jod***, nuestra pasión es estar en el campo", expresó Farfán, quien admitió haber enfrentado varias lesiones complicadas en sus últimos años como profesional. La frustración de no poder jugar como antes fue un desafío constante para él.

Infiltraciones y limitaciones en el juego

Durante su última etapa en Alianza Lima y la selección peruana, Farfán se vio obligado a infiltrarse la rodilla izquierda antes de cada partido, lo que limitaba su tiempo de juego a menos de 90 minutos. Esta situación refleja las dificultades que enfrentó en su carrera, donde la pasión por el fútbol se vio opacada por el dolor y las limitaciones físicas.