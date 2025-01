En los últimos días, Raúl Ruidíaz ha brindado algunas entrevistas, las cuales han dado de qué hablar entre los hinchas y los medios nacionales. El atacante señaló que quiso llegar a Universitario para la temporada 2025, pero que no se concretaron las negociaciones.

Ante ello, en una reciente conversación con el programa de YouTube 'Denganche', el delantero nacional se refirió a su futuro futbolístico y reveló si es que jugaría en Alianza Lima a pesar de ser hincha del club crema.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre jugar en Alianza Lima?

En este espacio digital, Raúl Ruidíaz indicó que no le ha pasado por la mente jugar por Alianza Lima y que sería muy complicado que esto se concrete en algún momento.

"No me van a llamar nunca (risas). Lo veo muy difícil. Tengo un sentimiento hacia Universitario totalmente diferente. Yo crecí en la ‘U’. Desde los 8 años estuve ahí. Mi sentimiento por la ‘U’ es enorme. Ahorita, no me he puesto a pensar en eso, soy un profesional, pero no pasa por mi cabeza", señaló.

Jean Ferrari habló sobre frustrado fichaje de Raúl Ruidíaz

En una conferencia de prensa, Jean Ferrari contó los motivos por los que no se concretó el fichaje de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes.

"Antes de administrador yo soy hincha y como hincha me encantaría que Ruidíaz pueda estar con nosotros, pero allí ya sale mi parte de administrador ordenado. Nuestros estados financieros están hoy saludables y no podemos cometer locuras. Las locuras económicas ya las han cometido otros en el pasado y miren a dónde llevaron al club. Hoy nosotros tocamos con pinzas nuestros estados financieros y los protegemos, porque no solo tenemos un gasto en la planilla, sino también invertimos en infraestructura", sostuvo.

"La institución siempre tiene que estar por delante. Lo que yo, el entrenador, Barreto y los hinchas puedan querer van a quedar a un costado, porque la 'U' está por delante. El fútbol está lleno de momentos y hoy el momento me hace ver que tengo que preocuparme en pagar el plan de viabilidad y en el orden financiero que hoy tiene el club. Si después calzan los números, solo el tiempo lo dirá", añadió.

Los números de Raúl Ruidíaz en el 2024

En la temporada 2024, Raúl Ruidíaz disputó 32 encuentros con el Seattle Sounders en la MLS. En total, el delantero nacional anotó 8 goles con esta escuadra.

Actualmente, su carta pase está valorizada en 1,2 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Su cotización más alta fue de 8 millones de euros, en el 2021.

¿En qué equipos jugó Ruidíaz?

Conoce los equipos en los que jugó Raúl Ruidíaz a lo largo de su trayectoria.