El grupo de k-pop ENHYPEN llegará por primera vez a Lima como parte de su BLOOD SAGA World Tour 2026. La agencia BELIFT LAB confirmó la inclusión de la capital peruana dentro de su gira mundial, marcando el debut oficial de la agrupación en Latinoamérica. Durante el concierto, la boyband presentará en vivo su más reciente producción musical, ‘THE SIN: VANISH’, su séptimo EP lanzado en enero.

Este esperado concierto se suma al creciente interés por el k-pop en Perú, tras recientes anuncios de grandes artistas del género como BTS, el cual ofrecerá dos conciertos en el Estadio Nacional el 9 y 10 de octubre con una puesta en escena que promete emocionar a su fandom peruano.

Fechas confirmadas para los conciertos de ENHYPEN. Foto: Perú concerts

¿Cuándo será el concierto de ENHYPEN en Lima?

ENHYPEN se presentará en Lima el próximo 8 de julio de 2026, como parte de una gira que incluye más de 20 fechas a nivel mundial. El tour comenzará en mayo en Corea del Sur y recorrerá Asia, Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

La agrupación, actualmente conformada por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki, iniciará esta nueva etapa tras la salida de Lee Heeseung a inicios de marzo. Según informó BELIFT LAB, la decisión fue tomada de manera consensuada para que el artista pueda enfocarse en su carrera como solista, mientras continúa vinculado a la agencia.

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto de ENHYPEN en Perú?

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha oficial de preventa ni de venta general de entradas para el concierto de ENHYPEN en Lima. Tampoco se ha confirmado el venue donde se realizará el evento, lo que mantiene a los fans atentos a nuevas actualizaciones.

Se espera que en los próximos días o semanas se revelen estos detalles a través de las redes sociales de la productora y de la ticketera encargada. Por ello, se recomienda seguir los canales oficiales de ENHYPEN y de BELIFT LAB para no perder información relevante.