BTS tour mundial 2026: precios de preventa y fechas en Colombia, Argentina y Chile vía Ticketmaster para los conciertos del grupo k-pop

BTS confirmó los precios de preventa y fechas de venta de entradas para sus conciertos en Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Chile como parte de su tour mundial ‘ARIRANG’ 2026, generando gran expectativa entre el fandom ARMY en Latinoamérica. La información fue publicada el 27 de marzo a través de la página oficial de la gira, en el que se detallan los accesos exclusivos, cronogramas y recintos que albergarán los shows del grupo surcoreano.

La preventa estará dirigida a quienes se registraron previamente en ARMY Membership a través de Weverse, requisito indispensable para participar en esta etapa inicial. Esta modalidad ha sido implementada para brindar prioridad a los fans oficiales del grupo en cada país de la región. Sin embargo, quienes aún no se han registrado tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 2 de abril.

Precios de preventa y fechas de BTS en Colombia, Argentina y Chile

BTS en Colombia

BTS se presentará en Colombia los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín. La preventa de entradas se realizará el 7 de abril a las 10.00 a. m. a través de Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará el 10 de abril a la misma hora. Los fans que aún no se han registrado en Weverse podrán hacerlo hasta el 2 de abril a las 2.00 p. m.

Precios de concierto en Colombia. Foto: Ticketmaster

BTS en Argentina

En Argentina, la agrupación ofrecerá conciertos el 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata. La preventa se llevará a cabo el 7 de abril a las 10.00 a. m., mientras que la venta general iniciará el 10 de abril en el mismo horario. En este caso, la compra de entradas se realizará a través de la plataforma AllAccess.

Precios de concierto en Argentina. Foto: AllAccess

BTS en Chile

En Chile, BTS regresará a los escenarios con presentaciones el 16 y 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago. La preventa se realizará el 7 de abril a las 10.00 a. m. mediante Ticketmaster, y la venta general será el 10 de abril a la misma hora. El registro para acceder a la preventa en Weverse estará disponible hasta el 2 de abril a las 4.00 p. m.