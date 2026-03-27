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Fans de BTS piden cambio al Estadio Nacional y cuestionan uso de San Marcos por posibles irregularidades en entradas

Cuestionan la elección del Estadio San Marcos para los conciertos de BTS por presuntas deficiencias en infraestructura, obstrucción de obras en construcción y dudas sobre la distribución de entradas.

Concierto de BTS será en el Estadio San Marcos. Foto: composición LR/difusión
Concierto de BTS será en el Estadio San Marcos. Foto: composición LR/difusión

La llegada de BTS al Perú ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes celebran que la reconocida boyband surcoreana incluya al país en su WORLD TOUR 'ARIRANG' con dos conciertos programados para el 9 y 10 de octubre. Sin embargo, el entusiasmo inicial se ha visto empañado tras el anuncio del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como sede del evento, decisión que ha despertado críticas y cuestionamientos en redes sociales.

A través de plataformas como TikTok, usuarios e influencers han manifestado su incomodidad por las condiciones del recinto, señalando problemas de accesibilidad, infraestructura y organización. A ello se suma la filtración de un documento vinculado a un evento previo en el mismo estadio, donde se detallaría la entrega de entradas de cortesía a representantes de la universidad, lo que ha incrementado la desconfianza entre los fans respecto a la futura distribución de boletos para el esperado concierto.

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Tiktoker acusa a rectora de San Marcos de beneficiarse de entradas

A través de un video publicado en TikTok, un usuario identificado como Martorongo expresó su indignación por la elección del Estadio de San Marcos como sede de los dos conciertos que la boyband surcoreana ofrecerá por primera vez en Perú. Según señaló, el recinto no cumple con las condiciones necesarias para albergar eventos de gran magnitud. "No solo se trata de un recinto ubicado en pésimas condiciones, en una zona poco accesible y, actualmente, obstruida por obras en construcción", reclamó.

Asimismo, el creador de contenido manifestó su preocupación por la gestión de entradas. En su opinión, la actual rectora de la Universidad Nacional de San Marcos, Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega, podría intervenir en la distribución de boletos, lo que generaría desconfianza entre los asistentes. Otro de los puntos que remarcó es que, pese a su ubicación relativamente céntrica, el estadio no cuenta con la infraestructura adecuada para eventos masivos, lo que - según advirtió - pondría en riesgo la seguridad del público.

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Fans denuncian el uso inadecuado del Estadio San Marcos en conciertos masivos

Las críticas hacia el Estadio de San Marcos no son nuevas. Usuarios en redes recordaron lo ocurrido durante el concierto de Stray Kids en abril de 2025, donde se reportaron problemas de organización tanto en el ingreso como dentro del recinto, dejando a parte del público insatisfecho. Asimismo, se han mencionado otros eventos como los de Dua Lipa y Feid, en los que también se habrían registrado cuestionamientos sobre la logística, incluyendo presuntos repartos internos y sorteos. Frente a ello, un sector del fandom insiste en que el concierto de BTS debería trasladarse al Estadio Nacional, que cuenta con mayor capacidad y mejores condiciones para albergar espectáculos de gran magnitud.

En redes sociales como X se filtró un contrato para la realización del aniversario de Corazón Serrano, en el que se detalla la entrega de 180 entradas de cortesía a la universidad. Según el acuerdo, el 20% de estos boletos correspondía a zonas cercanas al escenario y el 80% a distintas tribunas, además de la habilitación de un palco exclusivo para representantes de la casa de estudios. Esta información ha generado preocupación entre los fans de BTS, quienes temen que se repita un esquema similar en la distribución de entradas para el esperado concierto.

Corazón Serrano

Corazón Serrano

Difunden supuesto sorteo de entradas para BTS dirigido a estudiantes de la UNMSM

Desde hace algunas horas, una imagen viene circulando en Facebook, donde se observa una presunta publicación de 'Hagamos', organización política que opera dentro de la decana de América, en la que se anuncia el sorteo de entradas para el concierto de BTS dirigido a estudiantes de la UNMSM.

"Un cordial saludo a la comunidad sanmarquina. Queremos informarles que estamos sorteando dos entradas para que vayan a divertirse hasta el final", se lee en el post difundido en redes sociales. La publicación ha generado nuevas dudas e incertidumbre entre la comunidad estudiantil, que ya conoce de antemano la práctica de algunas autoridades sanmarquinas de sortear entradas para conciertos y otros eventos.

Sorteo

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