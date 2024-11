Desde su estreno en Netflix, 'True Beauty' ha cautivado a la audiencia y ha provocado especulaciones sobre una probable secuela. Con Cha Eun Woo, Moon Ga Young y Hwang In Yeop en los papeles principales, este K-drama ha generado un gran interés en la evolución de su trama romántica, tanto en la plataforma de streaming como en la cadena de televisión que originalmente transmitió 'Belleza verdadera'.

Te contamos si 'Belleza verdadera', k-drama adaptado del webtoon homónimo que se lanzó en 2020, tendrá segunda temporada en Netflix. Además, encontrarás todos los detalles acerca de la serie coreana del momento, que mantiene en vilo a los espectadores con el triángulo amoroso de Lee Joo Kyung, Lee Su Ho y Han Seo Joon. ¿La historia de 'True Beauty' continuará?

Tráiler de 'Belleza verdadera'

¿'True Beauty' tendrá segunda temporada en Netflix?

La popular serie coreana se convirtió en la favorita de muchos, quienes esperan la continuación de la historia en una segunda temporada de 'True Beauty', que hasta el momento no se ha confirmado a través de la plataforma de Netflix; sin embargo, hay algunas sospechas que ilusionan a los fanáticos de los k-dramas, ya que posiblemente los actores vuelvan a juntarse para la segunda parte. Actualmente, Cha Eunwoo, el protagonista del k-drama, se encuentra grabando 'A Good Day to be a Dog' con la actriz Park Kyu Young.

Desde el primer capítulo hasta el último, la serie 'Belleza verdadera' se convirtió en la favorita de la plataforma, incluso llegó a superar a 'Mi adorable demonio', el cual estaba se mantuvo en el top de Netflix por mucho tiempo.

¿Cuál es la trama del drama 'True Beauty'?

La serie 'True Beauty' se centra en la historia de una estudiante adolescente llamada Lim Joo-kyung, quien busca ocultar sus inseguridades a partir de sus habilidades con el maquillaje. Pronto, consigue la popularidad y se vuelve la más codiciada entre los hombres de su escuela. Hasta que conoce a Lee Soo-ho, un estudiante aplicado, responsable, pero esconde un secreto, ambos empiezan una amistad que durante los episodios se convierte en algo más.

¿Cuál fue la fecha de estreno de 'True Beauty'?

Este k-drama está basado en el webtoon del mismo nombre 'Belleza verdadera', de la autora coreana Yaongyi. Este se estrenó por primera vez en 2020 a través de la cadena de televisión tvN en Corea del Sur; sin embargo, la serie regresó y recientemente se ha lanzado en la plataforma de Netflix, el 11 de diciembre de 2023.

¿Quiénes son los actores principales de 'True Beauty'?

Moon Ga Young es Lim Joo-kyung

Cha Eunwoo es Lee Soo-ho

Hwang In Yeop es Han Seo-joon

Park Yoo Na es Kang Soo-jin

El reparto de 'Belleza verdadera' es completado por los siguientes actores:

Jang Hye Jin fue Hong Hyun Suk

Park Ho San fue Im Dae Soo

Im Se Mi fue Im Hee Kyung

Kim Min Ki fue Im Joo Yeong

Jung Joon Ho fue Lee Joo Hun

Park Hyun Jung fue Lee Mi Hyang

Yeo Joo Ha fue Han Go Woon

Oh Ui Shik fue Han Joon Woo

Kang Min Ah fue Choi Soo Ah.

¿Cuántos capítulos tiene 'True Beauty'?

La serie 'True Beauty' o conocida como 'Belleza verdadera' tiene 16 episodios, los cuales fueron lanzados hace tres años; sin embargo, regresó para cautivar con su historia romántica en la plataforma de Netflix. Actualmente, la popularidad del k-drama ha obtenido buenas críticas por los usuarios que esperan una segunda temporada.

¿Dónde ver 'True Beauty' ONLINE y en español?

Si aún no has visto 'True Beauty', te contamos que este k-drama está disponible ONLINE en Netflix y Viki Rakuten, ambas plataformas de suscripción por pago. Por lo tanto, si quieres disfrutar y saber cómo se resuelve el triángulo amoroso de Lim Ju Kyung, Lee Su Ho y Han Seo Jun, solo debes adquirir el plan mensual que más te convenga.

¿Dónde ver gratis 'Belleza verdadera'?

Además de Netflix, Viki Rakuten tiene a 'Belleza verdadera' en su catálogo. En este último sitio de streaming mencionado, los 3 primeros capítulos del drama son gratis.

¿Cuánto cuesta ver 'Belleza verdadera' en Viki Rakuten?

Para ver los demás episodios de 'Belleza verdadera' en Viki Rakuten, debes ser usuario y tener la suscripción Viki Pass Standard. Esta cuesta 19 soles en Perú.

¿Dónde leer el webtoon de 'Belleza verdadera'?

El k-drama 'True Beauty' está basado en el webtoon de la autora Yaongyi. Si quieres leer la historia digital, puedes encontrarla en el portal o el aplicativo del servicio Webtoon con el nombre de 'Secretos de belleza'.

¿Cuántos capítulos tiene el webtoon de 'True beauty'?

Escrito e ilustrado por Yaongyi, nombre artístico de Kim Na Young, el webtoon de 'True Beauty' se lanzó por primera vez el 2 de abril del 2018 y terminó en agosto del 2023, con un total de 223 capítulos.

¿Cómo finalizó la serie 'True Beauty'?

El emocionante desenlace de 'Belleza Verdadera' presenta la renovación de Ju Kyung al superar sus inseguridades y fortalecer su personalidad. La historia se desarrolla con sorprendentes giros que resuelven los conflictos entre los personajes principales. Ella se decide por Su Ho, su primer amor. Esta decisión conduce a un final positivo para la serie surcoreana de Netflix.

¿Cómo se llama la segunda parte de 'Belleza verdadera'?

Los seguidores de esta serie esperan la confirmación de la próxima temporada de 'Belleza verdadera', sin embargo, aún no hay declaración oficial sobre la producción y el nombre de la segunda temporada de 'True Beauty'.

