¡Ya es oficial! BTS llegará al Perú por primera vez para ofrecer dos conciertos el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, y miles de seguidores del grupo de k-pop esperan con expectativa el inicio de la venta de entradas. Ticketmaster confirmó que la preventa se realizará a través del ARMY Membership, al cual podrán acceder quienes cuenten con una suscripción activa en Weverse Shop. Esta etapa comenzará el 7 de abril y los precios de las entradas oscilarán entre S/483 y S/851, mientras que una entrada especial (Acceso A) alcanzará los S/2.591.

Entradas para los conciertos de BTS en Lima este 2026. Foto: difusión/Ticketmaster

¿Cuándo y a qué hora es la preventa de entradas con ARMY Membership para su concierto en Lima?

La preventa de entradas con ARMY Membership para los conciertos de BTS en Lima se realizará el 7 de abril a través de la plataforma de Ticketmaster. Los fans que cuenten con esta membresía podrán acceder a la compra desde las 10:00 a. m., en una de las etapas más esperadas para asegurar un lugar en los shows programados para el 9 y 10 de octubre.

El evento contará con un innovador escenario 360°, diseñado para ofrecer visibilidad total y una experiencia inmersiva desde cualquier ubicación, con cuatro pasarelas en forma de cruz. Asimismo, se habilitarán diversas zonas como Acceso A, campo y las tribunas de occidente, oriente, norte y sur; según la boletería, cada asiento estará debidamente numerado para una mejor organización del público.

¿Qué incluye el Soundcheck Package en la zona Campo Acceso A para el concierto de BTS en Lima?

El Soundcheck Package incluye una entrada en esta ubicación preferencial, valorizada en S/2,591, además del acceso exclusivo a la prueba de sonido previa al show, permitiendo a los fans vivir una experiencia cercana antes de la presentación oficial del grupo. Este paquete también contempla un artículo VIP de regalo, así como un laminado con lanyard distintivo del evento.

Asimismo, los asistentes que adquieran este paquete contarán con beneficios adicionales como la oportunidad de comprar merchandising antes del inicio del concierto, ingreso anticipado al estadio y un check-in exclusivo con atención VIP. Los detalles específicos sobre horarios de acceso y el uso de estos beneficios serán comunicados directamente por el organizador días previos al evento.