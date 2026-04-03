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Estrenos de doramas en abril 2026: ‘Las células de Yumi 3’, ‘La corona perfecta’ y más kdramas

Abril trae importantes estrenos de k-dramas. Entre los lanzamientos destacados se encuentran 'Las células de Yumi 3' y 'La corona perfecta', que marcan el regreso de actrices como IU y Kim Go Eun.

Los nuevos k-dramas de abril estarán disponibles en plataformas como HBO Max y Netflix.
Los nuevos k-dramas de abril estarán disponibles en plataformas como HBO Max y Netflix. | Foto: composición LR/tvN

Abril de 2026 se perfila como un mes cargado de novedades para los seguidores de los k-dramas. Las principales plataformas de streaming, como HBO Max y Netflix, han preparado estrenos que combinan romance, misterio y temporadas muy esperadas, con títulos que ya generan expectativa en la audiencia nacional e internacional.

Entre las producciones más destacadas figuran la tercera temporada de ‘Las células de Yumi’ y la serie ‘La corona perfecta’, junto a nuevas propuestas que exploran desde historias juveniles hasta relatos de suspenso. La diversidad de géneros promete mantener a los fanáticos atentos a cada lanzamiento.

PUEDES VER: 'Las células de Yumi' temporada 3: fecha de estreno, tráiler, reparto y lo que debes saber del k-drama con Kim Go Eun

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‘Sabuesos 2’ (Bloodhounds 2)

Llegó el 3 de abril a Netflix. La segunda temporada sigue a dos jóvenes boxeadores que enfrentan al crimen organizado y a prestamistas ilegales. Woo Do Hwan y Lee Sang Yi regresan en los papeles principales.

Sabuesos

'Sabuesos' regresó a Netflix.

‘Hacemos lo que podemos’

Relata la vida de un grupo de personas que lidian con inseguridades y la presión de aparentar vidas perfectas. Con Koo Kyo Hwan y Go Yoon Jung, se estrena el 18 de abril en Netflix.

‘Las células de Yumi 3’

La tercera temporada de ‘Las células de Yumi’ llega el 13 de abril a HBO Max en diversos países y a Viki Rakuten en Latinoamérica. Kim Go Eun retoma su papel como Yumi, quien ahora es escritora y conocerá a un nuevo amor mientras vive su crecimiento personal al lado de sus carismáticas células animadas.

‘Si los deseos mataran’

Una aplicación que cumple deseos se convierte en una amenaza para un grupo de jóvenes. Se estrena el 24 de abril en Netflix.

‘La corona perfecta’ (‘Perfect Crown’)

Disponible desde el 10 de abril en Disney+, este k-drama explora la ambición y los secretos de una élite que busca mantener su poder en un reinado moderno ambientado en una realidad alternativa de Corea del Sur. Protagonizan IU y Byeon Woo Seok, quienes vuelven a reunirse en esta esperada serie, esta vez como pareja protagonista, tras el cameo del actor en ‘Moon Lovers’.

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