La llegada de BTS a Perú no solo se vive en la expectativa por los multitudinarios conciertos que ofrecerá en el Estadio San Marcos de Lima. La comunidad ARMY, junto al BTS Perú Fanclub, ha impulsado la creación del 'Bosque BTS' en el Santuario Histórico de Machu Picchu, un proyecto inspirado en el compromiso social y ambiental de las superestrellas del k-pop.

La iniciativa se enmarca en la campaña nacional 'Un millón de árboles', liderada por el Ministerio del Ambiente, y ya suma cerca de 2.000 especies nativas sembradas en la zona de Piscacucho, punto de inicio del Camino Inca. Más que un gesto simbólico, el bosque busca dejar un legado ambiental que trascienda la visita de la banda coreana y refuerce la conexión de sus seguidores con ellos y el planeta.

El legado de BTS en Machu Picchu

El 'Bosque BTS' nace como respuesta al compromiso social y ambiental que la agrupación surcoreana ha mostrado a lo largo de su trayectoria. Inspirada en ello, la ARMY de Perú decidió aportar a la conservación de uno de los patrimonios más importantes del país, sembrando árboles como aliso, queñua y chachacomo.

La acción cuenta con el respaldo del Ministerio del Ambiente y SERNANP, que reconocen el esfuerzo colectivo del fandom como parte de un proyecto de reforestación y educación ambiental. Esta acción recibirá un certificado oficial que valida su aporte, reforzando la idea de que la música puede movilizar cambios reales en la sociedad.

Fans de BTS ayudan a reforestar zona de Machu Picchu. Foto: BTS ARMY Perú

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BTS en Lima 2026: fechas y precios

El entusiasmo por la banda coreana se multiplicará en octubre, cuando BTS llegue a Perú por primera vez con dos conciertos en el Estadio San Marcos los días 9 y 10 de octubre de 2026, como parte del 'BTS World Tour Arirang'. La venta general de entradas comenzará el martes 7 de abril a las 10.00 a. m. a través de Ticketmaster, con precios que varían según la ubicación y beneficios para quienes cuentan con la ARMY Membership.

Fans de BTS ayudan a reforestar zona de Machu Picchu. Foto: BTS ARMY Perú

Fans de BTS ayudan a reforestar zona de Machu Picchu. Foto: BTS ARMY Perú

La expectativa es enorme: BTS, integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, ha consolidado un fandom global que en Perú se expresa con fuerza. ARMY no solo llena estadios, también impulsa proyectos sociales y ambientales, demostrando que su influencia va más allá de la música.