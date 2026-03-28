Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, sorprendió a sus seguidores al mostrar su fanatismo por BTS con un video en redes sociales en el que impacta con la coreografía de 'SWIM', tema del álbum 'ARIRANG'. Su desempeño no pasó desapercibido y los fans del grupo k-pop propusieron a la agrupación de cumbia como telonero para los conciertos de la boyband en Perú.

“¿Su nuevo álbum dura como 10 horas o soy yo que no puedo dejar de escucharlo? Jamás pensé que estos pasos me iban a salir… ¿Sí paso la prueba o todavía me falta?”, escribió el cantante, despertando entusiasmo entre el fandom ARMY, que también pidieron una colaboración con el grupo piurano.

Christian Yaipén se declara fan de BTS y sorprende bailando 'SWIM'

El cantante peruano dejó en claro en más de una ocasión su gusto por el k-pop, especialmente por BTS, uno de los grupos más influyentes del género y que llegará por primera vez al Perú con conciertos programados para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

A través de sus redes sociales, Christian Yaipén compartió un video donde demuestra su destreza al bailar 'SWIM'. Además, el cantante reafirmó su fanatismo con otro mensaje dirigido a los seguidores del grupo coreano. “Hey, Armys, ¿cómo están? Yo también soy uno de ustedes. Me encanta BTS. Este nuevo álbum lo he disfrutado muchísimo. Me encanta ‘SWIM’, me encanta ‘Normal’, ‘Body to Body’ y ‘Hooligan’. Quiero saber si les gustaría escuchar alguna de estas canciones en versión cumbia”, expresó.

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Fans de BTS piden que Grupo 5 sea telonero del concierto del grupo k-pop

El entusiasmo de Christian Yaipén fue correspondido por los fans de BTS, quienes no tardaron en reaccionar en los comentarios del video. Muchos de ellos aplaudieron su iniciativa y destacaron su habilidad para adaptarse a un estilo distinto al suyo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el pedido de varios seguidores, quienes sugirieron que Grupo 5 sea el telonero oficial de los conciertos de BTS en Lima. La propuesta tomó fuerza entre los usuarios, quienes también mencionaron la posibilidad de una futura colaboración entre ambos artistas.

No es la primera vez que el grupo peruano muestra interés en unirse a figuras del k-pop. En una ocasión anterior, Christian Yaipén y Grupo 5 solicitaron una invitación directa a Choi Siwon, integrante de SUPER JUNIOR, luego de que el artista coreano manifestara su gusto por las canciones de la agrupación de cumbia.