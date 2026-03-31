BABYMETAL en Perú 2026: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre su concierto

La noticia que los fanáticos esperaban ya es oficial: BABYMETAL regresa a Lima este 2026 en el marco de su ‘WORLD TOUR 2026’. La agrupación japonesa, que ha revolucionado la escena internacional con su propuesta de ‘kawaii metal’, confirmó una fecha en la capital de Perú que promete superar el impacto de su debut en 2024.

El anuncio, publicado en la página oficial de la banda, desató una ola de entusiasmo en redes sociales. Miles de seguidores se preparan para un espectáculo de mayor magnitud, con un recinto más amplio y un despliegue escénico que promete ser inolvidable.

Trío japonés Babymetal vuelve a Perú. Foto: Amuse

¿Cuándo es el concierto de BABYMETAL en Perú 2026?

BABYMETAL se presentará en Lima el 7 de diciembre de 2026 en Costa 21, como parte de una gira que recorrerá Latinoamérica con paradas en São Paulo (28 de noviembre), Buenos Aires (1 de diciembre), Santiago (3 de diciembre) y Ciudad de México (12 de diciembre).

La expectativa es enorme. En su visita de 2024, BABYMETAL agotó entradas y dejó una huella imborrable en el público peruano con su presentación en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Ahora, con un tour más ambicioso y un calendario que incluye otras ciudades clave de la región, la fecha en Lima se perfila como uno de los eventos de música más esperados del año.

¿Cuándo inicia la preventa y venta general de BABYMETAL en Perú 2026?

La preventa de entradas para el tour de BABYMETAL se realizará en Teleticket los días 22 y 23 de abril desde las 10:00 a.m., con hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank; mientras que la venta general se abrirá el 24 de abril a las 10:00 a. m., todo en hora local, según la información confirmada por la banda japonesa en sus redes sociales.

BABYMETAL confirmó la fecha de su concierto en Lima en 2026. Foto: BABYMETAL Instagram

¿Dónde será el concierto de BABYMETAL en Lima 2026?

El concierto de BABYMETAL en Lima 2026 tendrá lugar en Costa 21, un espacio abierto frente al mar que permitirá un espectáculo de mayor escala. La elección del recinto respondería al crecimiento del fandom peruano y a la necesidad de un escenario capaz de albergar la energía explosiva de la banda.

BABYMETAL ha logrado consolidarse como uno de los actos japoneses más influyentes del mundo y llevó el metal a nuevas audiencias, fusionando riffs pesados con coreografías precisas y una estética única. En Lima, el recuerdo de su primera presentación aún vibra, y Costa 21 se perfila como el escenario ideal para un espectáculo que promete ser épico.