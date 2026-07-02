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"Amigo, por ahí no es": lanzan el teaser oficial de la película peruana con Miranda Capurro como protagonista

Miranda Capurro debuta en el cine con 'Amigo, por ahí no es', película que reúne a Susy Díaz, Gian Piero Díaz y otras figuras nacionales.

"Amigo, por ahí no es" llegará a los cines el 1 de octubre.
"Amigo, por ahí no es" llegará a los cines el 1 de octubre. | Sinargollas
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La productora Sinargollas presentó el teaser oficial de la película 'Amigo, por ahí no es', una nueva comedia peruana que llegará a todos los cines del país el próximo 1 de octubre. El avance ofrece un primer vistazo a la historia protagonizada por Jassir Yunis, Mathias Spitzer y la influencer Miranda Capurro, quien debuta como actriz en la pantalla grande.

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Miranda Capurro debuta en el cine con 'Amigo, por ahí no es' junto a reconocidas figuras

Las primeras imágenes muestran a Miranda Capurro compartiendo escenas con Jassir Yunis y Mathias Spitzer, quienes interpretan a dos creadores de contenido que, según deja entrever el teaser, protagonizarán un triángulo amoroso. En una de las secuencias, el personaje interpretado por Gian Piero Díaz, padre de la joven en la ficción, no duda en preguntarle si tuvo un "trío", dando paso a una serie de situaciones humorísticas.

El adelanto también presenta una serie de enredos que involucran a los protagonistas. Entre ellos destaca una denuncia de tres mujeres que acusan a uno de los personajes de ser abusador y futuro padre de un hijo. En ese momento, el personaje de Jassir Yunis pronuncia la frase que da nombre a la cinta: "¡Te dije! Amigo, por ahí no es", dirigida a Mathias Spitzer.

El teaser también confirma la participación de reconocidas figuras del espectáculo peruano como Susy Díaz, quien aparece en medio de una manifestación contra los protagonistas. Asimismo, se observa a Giuliana Vallebuona, Haydee Cáceres, Andrea Luna, Rossana Fernández Maldonado, Edith Tapia, Marissa Minetti, Fiorella Flórez y Giuliana Muente.

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Otra de las sorpresas del avance es la aparición de la exchica reality y campeona de surf Vania Torres, quien irrumpe en escena anunciando que está embarazada, dejando abierta la incógnita sobre la identidad del padre dentro de la historia.

La película 'Amigo, por ahí no es' es dirigida por Gino Tassara, responsable de producciones como 'Utopía' y 'Reinas Sin Corona', mientras que la distribución estará a cargo de Cinecolor Films. La producción fue rodada en locaciones del sur de Lima y la costa central, incluidas Azpitia, Chincha y Paracas, además de algunas escenas filmadas en Cuba.

Además del elenco principal, la cinta reúne a Karla Medina, Tito Vega, Andrea Arana, Daniella Stornaiuolo, Milena Federici, Ana Claudia Pérez y Carla Arriola. Con este proyecto, Sinargollas apuesta por una historia que combina humor, conflictos cotidianos y una reflexión sobre la amistad. Su estreno nacional está programado para el 1 de octubre.

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