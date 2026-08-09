‘La última casa’ en Netflix: final explicado y cuál es el origen de las criaturas de la lluvia

'La última casa' es una de las películas más vistas en la plataforma de streaming. Foto: Netflix.

'La última casa' es una de las películas más vistas en la plataforma de streaming. Foto: Netflix.

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La película pone el suspenso en un escenario tan cotidiano como inquietante: una familia que no puede escapar de su propia casa mientras algo desconocido acecha en el exterior. Con esta premisa,'La última casa'se ha convertido en una de las propuestas de ciencia ficción que ya puede verse en Netflix.

La cinta sigue a la familia Delgado, cuyos integrantes quedan completamente aislados cuando una extraña fuerza impide abrir puertas y ventanas. Mientras intentan descubrir qué está ocurriendo, unas misteriosas figuras aparecen entre la lluvia que cae sin parar, aumentando la sensación de peligro.

Dirigida por Louis Leterrier, responsable de títulos como 'Fast X' y 'El increíble Hulk', la producción cuenta con Greta Lee, recordada por 'Vidas pasadas', y Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto'. El guion de Matthew Robinson lleva la historia por un camino inesperado y propone una particular vuelta de tuerca a las clásicas historias de invasiones extraterrestres.

¿De dónde vienen las criaturas de la lluvia en 'La última casa'?

El mayor misterio de 'La última casa' no está dentro de la vivienda donde permanece atrapada la familia Delgado, sino en las extrañas criaturas que aparecen en medio de la lluvia. La película plantea que estos seres no son visitantes de otro planeta, sino organismos que llevan millones de años en la Tierra.

Según la historia, estas criaturas habitaban las profundidades del océano mucho antes de que los seres humanos aparecieran. Por ello, su llegada a la superficie no representa una invasión extraterrestre convencional. "Han estado ahí mucho antes que nosotros. Vivimos en su planeta", explicó el director Louis Leterrier a Netflix Tudum.

La película también vincula su aparición con una de las mayores amenazas actuales: el cambio climático. El calentamiento global, la contaminación y el consumo desmedido habrían provocado un deterioro extremo de los océanos, obligando a estos antiguos habitantes marinos a abandonar las profundidades y buscar un nuevo lugar en la superficie.

Final explicado de 'La última casa'

El desenlace de 'La última casa' deja una puerta abierta para imaginar qué ocurrió realmente con el resto de la humanidad. Después de atravesar la aterradora experiencia y conseguir sobrevivir, Ruth decide utilizar una radio con la esperanza de encontrar alguna señal de vida.

Su búsqueda tiene una respuesta inesperada. Luego de varios segundos marcados por la interferencia, una voz aparece al otro lado y pronuncia únicamente un "¿Hola?". Sin embargo, la película corta la escena sin mostrar quién se encuentra detrás de esa transmisión.

El misterio tampoco fue resuelto por Louis Leterrier. El director adelantó que se trata de una voz perteneciente a alguien "muy, muy, muy icónico", aunque dejó claro que la identidad del personaje no puede determinarse con certeza.

Por eso, la última escena funciona más como una posibilidad que como una respuesta definitiva. 'La última casa' no confirma cuántas personas lograron sobrevivir ni quién está al otro lado de la radio, pero sí deja una idea clara: la familia Delgado podría no ser la única que consiguió permanecer con vida.