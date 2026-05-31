El Congreso y el sector cultural: ¿Una agenda sobre o contra el arte?

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Cerca de la segunda vuelta presidencial, el Congreso actual, tan cuestionado por el sector artístico y por la población en general, volvió a poner en la agenda una propuesta que afectaría el desarrollo del arte en Perú. “Es excluyente”, dijo la congresista Susel Paredes sobre la creación de un Colegio de Artistas, una entidad que reuniría solo a profesionales licenciados.

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Los representantes del sector nos dicen que no se oponen a la profesionalización, pero consideran que, en medio de una crisis social y política, con los reclamos para derogar las leyes pro-crimen, debatir sobre el terreno artístico solo es la continuación de las trabas que han experimentado en los últimos años. “Es un absurdo completo. Yo creo que la mayoría de los artistas no se va a poder colegiar, ¿no? Esto tiene todo un trasfondo político”, nos responde la cineasta y miembro de En defensa del cine peruano y NUNA, Rossana Díaz Costa.

Para la directora de Un mundo para Julius, después de la promulgación de la llamada ley anti-cine, esto no es una sorpresa. La creación del Colegio de Artistas no fue consultada con el sector y fue una iniciativa de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, no de la Comisión de Cultura que preside Paredes. En 2025, Waldemar Cerrón expuso esta propuesta y este año, Segundo Montalvo, también de Perú Libre.

En paralelo, el gremio artístico señala que hay una estigmatización hacia ellos como consecuencia de las declaraciones de varios políticos. “Haz cine con tu plata” es una de las frases que se lee en redes sociales desde que Adriana Tudela impulsó una ley que afecta principalmente al cine regional y después de que Alejandro Cavero dijera que las películas peruanas “son muy malas y nadie las va a ver”, desconociendo los premios internacionales.

“Para toda la gente que sigue pensando que el cine se lleva el dinero que puede ir a los hospitales y a los colegios, el sector cinematográfico es uno de los sectores que más mueve la economía del país. Contrata a muchísimas personas. Entonces, eso que te da el Estado, tú lo devuelves y devuelves más. Pero lo que prima en los políticos es la ideología y una agenda de derechas que, en ese sentido, está en contra de la cultura”.

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Díaz Costa señala que si no se precisan los criterios para la existencia de un colegio, los concursos para recibir los estímulos del Ministerio de Cultura podrían verse afectados. “Estamos hablando del cine, del teatro, del fomento del libro y de la música. En general, es el mismo fondo para todas las artes. Es bien gracioso que pidan esto cuando a los congresistas no se les pide haber ido a la universidad”.

Siguiendo lo que ha sucedido con la ley de cine, aprobada por insistencia por el Congreso ante el silencio de Dina Boluarte, la cineasta cree que, en cualquier momento, podrían aprobarse leyes similares. “Se están yendo y están aprobando todo entre gallos y medianoche porque estamos distraídos con los debates y con la segunda vuelta”.

Una consecuencia de la ‘ley anticine’ se ha visto este año. Para las nominaciones a los Óscar 2026, Perú tenía a la película en quechua Kinra como una precandidata con buenas críticas en el extranjero y que había ganado el Festival de Mar del Plata. Sin embargo, por los cambios en la ley, el productor Walter Manrique declaró a La República que no recibió apoyo del Ministerio de Cultura ni de PromPerú para la campaña internacional.

“Después de la promulgación de esa ley, la gente está muy agotada con todo. ¿Cómo van a articular una censura? Hasta ahora no se sabe qué va a pasar. Lo único que ha sucedido es que la ley ha pasado al reglamento. No sabemos si esto se va a articular a través del Ministerio del Interior o a través del Ministerio de Cultura o si van a crear algo nuevo. Yo no puedo asegurar que la creación del colegio tenga que ver con eso, pero con la oscuridad con la que se maneja el Congreso actual, es imposible saber qué hay detrás”, comenta. “Recordemos que Rosangella Barbarán, en algún momento, dijo que debía haber un militar en el jurado para asegurarse de que no haya películas que ofendan al Estado”.

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En el balance, se suman los cambios en el Lugar de la Memoria (LUM), la cancelación de un ciclo de cine peruano y el reciente veto a la presentación del libro Mujeres migrantes maltratadas - Perú. Diez años de presencia y lucha. (Al cierre de esta edición, el ministerio apartó del cargo al director del LUM, Ramón Óscar Murillo Serna).

Artistas protestaron contra el Congreso.

“Los cineastas hemos fastidiado algo, ¿no?”, señala Díaz Costa. “Pero al final se aprobó la ley de cine y ahora están pidiendo los estímulos ya con algunos cambios. El primer cambio, por ejemplo, es este: tienes que tener el 30% del presupuesto asegurado para los que no son óperas primas. Y es que en todo lo malo que ha sucedido en el Perú, los congresistas están detrás. Todas las leyes procrimen las han firmado los fujimoristas, además. Hacerse ahora la inocente en este caso es increíble”.

“El arte puede no gustarte, pero no lo puedes censurar”

Hablamos con la actriz de teatro y televisión, Cecilia Tosso, quien es vicepresidenta de Inter Artis, la asociación encargada de proteger los derechos intelectuales de los artistas del sector audiovisual. La asociación acudió al Congreso y se pronunció en contra de la creación del Colegio de Artistas.

Entonces, si hubiera un concurso nacional de canto premiado por el Estado, varios cantantes reconocidos, digamos, Eva Ayllón o Susana Baca, no podrían ser jurados, ¿no?

Ese es un gran ejemplo. Mi adorada Cecilia Bracamonte no podría, Edith Barr tampoco. Son artistas que comenzaron cantando desde niños e hicieron una carrera. Además, ahora, mi posición frente a esto es que la colegiatura significa pagar una mensualidad. Nuestros artistas apenas pueden cumplir con la cuota para estar sindicalizados.

¿El gremio artístico se volvió incómodo para ciertos sectores de poder?

Sí, porque el gremio artístico siempre va a denunciar. A través del arte protestamos y posiblemente ni siquiera haya que salir a las calles para demostrar lo que se puede hacer. En ese sentido, no a la injerencia, no a la censura, porque el arte puede no gustarte, pero no lo puedes censurar. Veremos qué pasa.

Le digo eso porque el Congreso tuvo que retroceder luego del plantón que organizaron para defender el pago de regalías.

Fuimos muy incómodos, pero bueno, eso también estaba, si me permiten la palabra, un poco traído de los pelos, ¿no? Era un Frankenstein. De manera particular, pensaría que ahora debemos esperar cuál es el resultado de estas elecciones y ver cuántas leyes, incluso las de procrimen, pueden derogarse.

¿Cuál ha sido el desempeño de las autoridades hacia el sector en los últimos años?

Susel Paredes fue la única que se opuso (al Colegio de Artistas) y hubo unas cuantas personas que se abstuvieron de votar, pero eso fue en la Comisión Educación, Juventud y Deporte. No va a haber una Comisión de Cultura en el próximo Congreso, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero ¡patrimonio cultural es lo que tenemos! Creo, profundamente, que ocuparse de hacer un Colegio de Artistas es no tener nada que hacer, porque las leyes que han salido de este Congreso son graves.