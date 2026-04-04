La nueva comedia peruana ‘Amigo, por ahí no es’ suma a Santiago Suárez y Vania Torres al elenco, en grabaciones en Azpitia, Chincha y Paracas. Fotos: difusión | Fotos: difusión

La nueva comedia peruana ‘Amigo, por ahí no es’ suma a Santiago Suárez y Vania Torres al elenco, en grabaciones en Azpitia, Chincha y Paracas. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Siguen revelándose nuevos rostros en el rodaje de 'Amigo, por ahí no es', la nueva comedia peruana que se encuentra en plena grabación en locaciones de Azpitia, Chincha y Paracas. El viernes 3 de abril se filtró la participación del conocido actor Santiago Suárez, quien aparece en una foto al lado de Vania Torres. Como se sabe, la exintegrante de 'Esto es guerra' y campeona de surf hará su debut en el cine con esta producción de Sinargollas.

Fue la propia Vania Torres quien publicó la reveladora foto en sus historias de su cuenta personal de Instagram, donde se le ve posando al lado de Santiago Suárez, quien hace poco debutó en la música con Qué tal cumbión! En la imagen se logra ver al actor de la recordada serie 'De vuelta al barrio' vistiendo una bata blanca y estetoscopio, revelando que su personaje sería el de un doctor en 'Amigo, por ahí no es', que se estrenará este 1 de octubre en todos los cines peruanos.

Santiago Suárez y Vania Torres se suman a 'Amigo, por ahí no es'

Tal como Sinargollas confirmó en su cuenta oficial de Instagram, Vania Torres será Alejandra en 'Amigo, por ahí no es' y, según adelantó, la deportista será “el personaje que siempre grita, exagera y nunca se va sin hacer escándalo”.

Asimismo, se filtró otra fotografía donde aparece la cocinera y célebre representante de la comida chinchana Esther Cartagena, popularmente conocida Mamainé, quien aparece posando al lado de Jassir Yunis y Mathias Spitzer, los protagonistas de la película peruana.

Trascendió que la aparición de Santiago Suárez, quien estuvo involucrado en un complejo proceso legal, y Mamainé en la película sería el inicio de la participación de otros famosos conocidos del espectáculo y cuyos nombres se guardan bajo siete llaves.

La película, dirigida por Gino Tassara y protagonizada por Miranda Capurro, se estrena el 1 de octubre en cines. Foto: difusión

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Miranda Capurro es la protagonista de 'Amigo, por ahí no es'

Hace algunas semanas, Sinargollas puso en marcha el rodaje de su comedia 'Amigo, por ahí no es', bajo la dirección de Gino Tassara y con las actuaciones principales de la influencer, modelo y cantante Miranda Capurro, junto a los jóvenes actores Mathías Spitzer y Jassir Yunis. La película ha tenido locaciones en Azpitia, Chincha y Paracas, y a inicios de año parte del elenco también grabó algunas escenas en Cuba.



El reparto reúne a figuras de amplia trayectoria como Haydee Cáceres, Edith Tapia, Marissa Minetti, Andrea Luna, Karla Medina, Giuliana Muente, Gabriel González, Tito Vega, Fiorella Flórez, Rossana Fernández Maldonado y Gian Piero Díaz. A ellos se suman nuevos rostros como la conductora de 'Un día en el mall', Andrea Arana, además de Daniella Stornaiuolo, Vania Torres, Milena Federici, Carla Arriola, Ana Claudia Pérez, Giulliana Vallebuona y Gerardo Fiedler.



