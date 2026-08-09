'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 8: ¿cuándo y a qué hora se estrena el gran final de 'House of the dragon'?

La temporada 3 de 'La casa del dragón' llega a su final el domingo 9 de agosto. Foto: YouTube

La temporada 3 de 'La casa del dragón' llega a su final el domingo 9 de agosto. Foto: YouTube

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El desenlace de 'La casa del dragón' temporada 3 está cada vez más cerca. Tras los acontecimientos de 'The Dragon in Winter', Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) afronta nuevas tensiones mientras la guerra por el Trono de Hierro continúa escalando. La revelación sobre Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) como jinete de Sheepstealer, la desconfianza hacia Daemon (Matt Smith) y las decisiones de Alicent Hightower (Olivia Cooke) dejan el escenario preparado para un episodio final marcado por la confrontación.

El capítulo 8 será, además, el cierre de una entrega que ha llevado a sus principales personajes hacia un punto decisivo. Mientras Rhaenyra intenta conservar su posición, Aegon II (Tom Glynn-Carney) vuelve a encontrarse con Sunfyre, su dragón, y Aemond (Ewan Mitchell) queda expuesto a las consecuencias de las maniobras de su madre. La inminente Primera Batalla de Tumbleton se perfila como uno de los acontecimientos centrales del desenlace.

Fecha de estreno de 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 8

El octavo y último episodio de 'La casa del dragón' temporada 3 se estrenará el domingo 9 de agosto de 2026. El lanzamiento estará disponible mediante HBO y HBO Max, plataforma que concentra el catálogo de la producción derivada de Game of Thrones.

El episodio final fue dirigido por Andrij Parekh y cuenta con un guion de Ryan Condal y Ti Mikkel. De acuerdo con la información proporcionada, tendrá una duración de 75 minutos, es decir, una hora y 15 minutos.

La historia retoma los acontecimientos posteriores a The Dragon in Winter. En ese capítulo, Rhaenyra buscó respuestas de Helaena Targaryen (Phia Saban) para intentar despejar sus dudas sobre su permanencia en el Trono de Hierro. La conversación no ofrece la certeza que esperaba la reina y la situación empeora cuando descubre la identidad de quien monta a Sheepstealer.

Rhaena resulta ser la verdadera jinete del dragón relacionado con la muerte del primogénito de Rhaenyra. El encuentro entre ambas desencadena un enfrentamiento entre dragones que termina con Syrax herida. Rhaenyra abandona el lugar junto a Rhaena, mientras Daemon intenta hacerse cargo de Sheepstealer, aunque el dragón consigue escapar.

En el otro frente del conflicto, Alicent consigue acercarse nuevamente a Aemond y ganarse su confianza. El príncipe ignora las advertencias de Alys (Gayle Rankin) y termina siendo envenenado. Por su parte, Aegon II se enfrenta al ejército del Pez Rojo y descubre que Sunfyre continúa con vida. El reencuentro con su dragón desemboca en un momento decisivo cuando Aegon ordena Dracarys, una acción que también aparece vinculada con una de las visiones de Helaena.

¿A qué hora se estrena House of the Dragon season 3?

El episodio 8 de House of the Dragon llegará a HBO Max y HBO a las 9.00 p. m., hora del Este de Estados Unidos (ET), durante el domingo 9 de agosto. La emisión tendrá diferentes horarios según el país desde el que se siga el capítulo.

Estos son los horarios indicados para el estreno de 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 8:

Estados Unidos: 6.00 p. m. (PT) / 9.00 p. m. (ET), domingo 9 de agosto.

6.00 p. m. (PT) / 9.00 p. m. (ET), domingo 9 de agosto. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00 p. m., domingo 9 de agosto.

7.00 p. m., domingo 9 de agosto. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8.00 p. m., domingo 9 de agosto.

8.00 p. m., domingo 9 de agosto. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p. m., domingo 9 de agosto.

9.00 p. m., domingo 9 de agosto. Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m., domingo 9 de agosto.

10.00 p. m., domingo 9 de agosto. España: 2.00 a. m. del lunes 10 de agosto.

Para ver el gran final de House of the Dragon, será necesario contar con una suscripción activa a HBO Max, debido a que la serie forma parte del catálogo exclusivo de la plataforma y de la señal de HBO.