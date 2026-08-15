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La expectativa por 'Avengers: Doomsday' continúa creciendo a pocos meses de su llegada a los cines. La nueva producción de Marvel Studios y Disney ya comenzó su campaña internacional de venta anticipada y registró una respuesta inicial especialmente favorable en Estados Unidos, donde la película apunta a convertirse en uno de los grandes estrenos de 2026.

La cinta, dirigida por Anthony y Joe Russo, tendrá una duración oficial de 165 minutos, equivalentes a dos horas y 45 minutos, y reunirá a personajes de distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel. Robert Downey Jr. asumirá el papel de Doctor Doom, mientras el reparto incluye figuras vinculadas con los X-Men, Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos.

'Avengers: Doomsday' preventa recauda millonaria cifra en su primer día

La preventa de 'Avengers: Doomsday' comenzó de manera limitada en Estados Unidos antes de extenderse a los complejos cinematográficos del país. En una primera etapa, las entradas estuvieron disponibles en alrededor de mil salas con formatos de gran tamaño y proyecciones premium.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, la película consiguió US$16,5 millones durante su primer día de venta anticipada. El desempeño refleja el interés que existe por la próxima reunión de los Vengadores y otros personajes de Marvel.

Entre las principales novedades destaca Robert Downey Jr. como Doctor Doom, después de haber interpretado durante años a Tony Stark. También regresarán Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden en sus conocidos papeles de Profesor X, Magneto y Cíclope, respectivamente.

El reparto incluye además a Florence Pugh como Black Widow, junto con el grupo de Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos. Pedro Pascal será Mr. Fantastic, integrante de la primera familia de superhéroes de Marvel.

¿Cuándo se estrena 'Avengers: Doomsday'?

La fecha de estreno de 'Avengers: Doomsday' ya está establecida para el 17 de diciembre de 2026. Esta fecha corresponde al lanzamiento previsto de la película en cines, aunque la disponibilidad de funciones puede variar dependiendo de cada mercado y cadena cinematográfica.

La trama reunirá a distintos grupos de personajes en una historia vinculada con Doctor Doom y el conflicto multiversal. La presencia de integrantes de los X-Men, Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos convierte a esta producción en uno de los proyectos de mayor escala de Marvel Studios.

¿Cuándo empieza la preventa de 'Avengers: Doomsday' en Perú?

Por ahora, la preventa de 'Avengers: Doomsday' todavía no cuenta con un día oficial confirmado para Perú. La referencia disponible apunta a que podría habilitarse entre septiembre y octubre de 2026, aunque dependerá de la programación y comunicación de las cadenas de cine.

Cuando se active la preventa, los espectadores podrán revisar las plataformas de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis para consultar las sedes, horarios, formatos disponibles y localidades.

Las funciones podrían habilitarse de manera progresiva, por lo que será importante revisar directamente las aplicaciones y páginas de cada compañía.

'Avengers: Doomsday' libera su segundo tráiler: Doctor Doom frente a Reed Richards y Thor

Marvel Studios volvió a poner a Doctor Doom en el centro de la conversación con la presentación de un nuevo tráiler de 'Avengers: Doomsday' durante D23. El adelanto, de aproximadamente dos minutos, muestra al villano interpretado por Robert Downey Jr. enfrentándose a algunos de los personajes más poderosos del Universo Cinematográfico de Marvel, entre ellos Reed Richards y Thor, mientras una amenaza relacionada con los X-Men comienza a tomar forma.

La escena funciona como una demostración de la capacidad de Doom para enfrentarse directamente a personajes de enorme poder dentro del MCU. Más que limitarse a presentar al antagonista como una amenaza intelectual, el tráiler lo muestra capaz de plantarse ante algunos de los héroes más importantes de la franquicia.

Pero el adelanto guarda una revelación todavía mayor. En una de sus imágenes más llamativas, Doctor Doom aparece levantando una serie de Centinelas, máquinas tradicionalmente vinculadas con la persecución de los mutantes en las historias de los X-Men.

El avance fue presentado con la participación de Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell, y ofrece nuevas imágenes sobre el alcance del conflicto que desencadenará Victor Von Doom. Aunque el estudio mantiene varios detalles de la trama bajo reserva, las escenas reveladas permiten anticipar que la amenaza trascenderá a un solo universo y pondrá en riesgo a diferentes grupos de superhéroes.