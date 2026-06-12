'La mena y anisilla' llega a los cines: cortometraje peruano animado promueve la salud visual infantil

'La mena y anisilla' llega a los cines previo al estreno de Toy Story 5. Foto: Difusión

'La mena y anisilla' llega a los cines previo al estreno de Toy Story 5. Foto: Difusión

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La animación peruana suma una nueva producción orientada al público familiar. La mena y Anisilla, proyecto desarrollado por Chaska Entertainment, llegará a las salas de cine como parte de la programación previa a funciones familiares, para llevar a la pantalla una historia que combina entretenimiento, educación y valores vinculados al bienestar infantil.

La película destaca, además, por convertirse en el primer cortometraje peruano renderizado en Huawei Cloud y por contar con el respaldo de Santillana, Claro, Delibakery, Yoleit, Huawei Cloud y Star Films. La iniciativa busca aprovechar ese alcance para transmitir un mensaje sobre la importancia de la salud visual infantil, promover la aceptación personal y eliminar prejuicios relacionados con el uso de lentes en la niñez.

¿Cuándo se estrena 'La mena y Anisilla' en los cines peruanos?

'La mena y Anisilla' será exhibida en salas de Star Films y en algunas salas de Cineplanet como parte de la programación previa a las funciones de Toy Story 5. De esta manera, miles de familias podrán conocer esta propuesta peruana antes de uno de los estrenos familiares más esperados en la cartelera.

El lanzamiento también marca el inicio de una nueva línea de contenidos de Chaska Entertainment, enfocada en desarrollar historias dirigidas a niños y familias. La productora apuesta por proyectos que integren tecnología, entretenimiento y educación, con el objetivo de generar impacto cultural y social a través de narrativas accesibles para distintas generaciones.

La llegada del cortometraje animado peruano a las salas comerciales representa, además, una oportunidad para ampliar la presencia de producciones nacionales en espacios de gran visibilidad y acercar contenidos locales a nuevas audiencias.

¿De qué trata el cortometraje 'La mena y Anisilla'?

La historia sigue a Mena, una tortuga que enfrenta problemas de visión, pero que se resiste a usar lentes debido al temor de ser juzgada por quienes la rodean. Su principal compañía es Anisilla, una pequeña tortuguita que vive dentro de su sombrero y actúa como una guía emocional en los momentos más complejos de su vida.

El relato da un giro cuando ambas se separan de forma inesperada. Mientras Anisilla debe aprender a desenvolverse sola en un entorno desconocido, Mena inicia un proceso de autodescubrimiento que la lleva a enfrentar sus inseguridades y aceptar aquello que durante mucho tiempo intentó ocultar.

Inspirado en la obra del escritor peruano Hernán Garrido-Lecca, ampliamente difundida en el ámbito escolar, el proyecto adapta una historia conocida para acercarla a las nuevas generaciones mediante un lenguaje visual contemporáneo.

La propuesta mantiene valores presentes en el libro original, como la amistad, la empatía, la superación personal y la aceptación de las diferencias.