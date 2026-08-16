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Lin Shaye, Elise Rainier en 'Insidious', vive mágica noche en la función especial de 'La noche del demonio: están entre nosotros': "Perú es clave"

La reconocida actriz Lin Shaye llegó a Lima para reencontrarse con los seguidores de 'Insidious' y participar en una función especial de 'La noche del demonio: están entre nosotros'.

Lin Shaye quedó sorprendida por el gran recibimiento que tuvo por parte del público peruano. Foto: Composición LR/Difusión
Lin Shaye quedó sorprendida por el gran recibimiento que tuvo por parte del público peruano. Foto: Composición LR/Difusión
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Lin Shaye, conocida por interpretar a Elise Rainier en la saga 'Insidious', protagonizó una jornada especial en Lima junto a cientos de seguidores peruanos. La actriz participó en una alfombra roja realizada en Larcomar y compartió con el público una noche marcada por la emoción y el terror.

La visita de la reconocida actriz a la capital peruana formó parte de una actividad especial de la promoción internacional de La noche del demonio: están entre nosotros. Perú fue el único país seleccionado para este evento, que incluyó una proyección especial de la nueva película de la franquicia. Durante el encuentro, Shaye destacó el vínculo con sus seguidores y aseguró: "Perú es clave".

PUEDES VER: Actriz Lin Shaye enamorada de Perú: Elise Rainier de 'La noche del demonio' visitó el Real Felipe, la Huaca Pucllana y más

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Lin Shaye emocionada en la alfombra roja de 'La noche del demonio: están entre nosotros'

Desde las primeras horas, los fanáticos de 'Insidious' llegaron hasta Larcomar para esperar a Lin Shaye. La actriz recibió una cálida bienvenida cuando los asistentes comenzaron a corear su nombre. Visiblemente emocionada y sorprendida por la recepción, respondió con una sonrisa, saludó a los presentes y recorrió la alfombra roja antes de compartir algunas palabras con quienes acudieron al esperado encuentro.

Después de la alfombra roja, la actriz ingresó a la sala para acompañar al público durante la primera exhibición de 'La noche del demonio: están entre nosotros'.

La actividad también puso en evidencia el entusiasmo del público peruano por disfrutar las películas en pantalla grande. La participación de los seguidores resulta especialmente relevante para que este tipo de experiencias continúe llegando al país y para mantener el interés por las grandes producciones internacionales.

PUEDES VER: ¡Perú recibe a Lin Shaye! La legendaria actriz de 'La noche del demonio' visitará nuestro país para promocionar 'Insidious, están entre nosotros'

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¿Cuándo se estrena 'La noche del demonio: están entre nosotros' en los cines peruanos?

'La noche del demonio: están entre nosotros' llegará exclusivamente a los cines de Perú el 20 de agosto. Las entradas para las funciones ya se encuentran disponibles en preventa, por lo que los seguidores de Lin Shaye y de la saga 'Insidious' pueden asegurar su asistencia antes del estreno.

La nueva película representa además una nueva oportunidad para reencontrarse con el universo de terror asociado a Elise Rainier, personaje interpretado por Lin Shaye. Su visita a Perú permitió que los fanáticos conocieran la cinta en una función especial antes de su llegada oficial a las salas.

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