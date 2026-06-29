La Odisea, Spider-Man y Moana: los estrenos de julio de 2026 en Perú
Julio de 2026 llegará cargado de grandes estrenos a la cartelera peruana. Conoce qué películas debutarán en los cines del país, sus fechas de lanzamiento y en qué cadenas podrás ver títulos como La Odisea, Spider-Man: Brand New Day, el live action de Moana y PAW Patrol: The Dino Movie.
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Julio de 2026 promete convertirse en uno de los meses más importantes para la industria cinematográfica. La cartelera peruana recibirá varios de los estrenos más esperados del año, encabezados por La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan; Spider-Man: Brand New Day, el esperado regreso de Tom Holland como el Hombre Araña; y el live action de Moana, una de las apuestas más ambiciosas de Disney.
Además de estos grandes títulos, el séptimo mes del año contará con otras producciones dirigidas a distintos públicos, desde cintas animadas hasta aventuras y acción. Si estás planeando una salida al cine, te contamos qué películas llegarán a las salas de Perú, cuándo se estrenan y en qué cadenas podrás verlas.
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¿Qué películas se estrenarán en julio de 2026?
La cartelera peruana tendrá cinco grandes estrenos durante julio de 2026, con lanzamientos distribuidos a lo largo de todo el mes. Varias de estas producciones llegarán en simultáneo con su estreno internacional, por lo que los fanáticos podrán disfrutarlas desde el primer día en las salas nacionales.
Entre los títulos más esperados destacan el remake live action de Moana, la adaptación cinematográfica de La Odisea dirigida por Christopher Nolan y el regreso de Spider-Man con una nueva aventura protagonizada por Tom Holland. Estas películas apuntan a convertirse en algunos de los mayores éxitos de taquilla del año.
- Minions y Monsters: 2 de julio
- Moana (live action): 9 de julio
- La Odisea: 16 de julio
- Paw Patrol: The dino movie: 23 de julio
- Spider-Man: Brand New Day: 30 de julio
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¿En qué cines ver cada película que se estrenará en julio de 2026?
Los estrenos de julio de 2026 estarán disponibles en las principales cadenas de cine del Perú. Como ocurre con los grandes lanzamientos de Hollywood, las películas llegarán de forma simultánea a complejos ubicados en Lima y distintas regiones del país, con funciones en formatos tradicionales y, en algunos casos, salas premium.
La programación definitiva, horarios y formatos dependerán de cada cadena conforme se acerquen las fechas de estreno. Se recomienda revisar las carteleras oficiales para conocer la disponibilidad en cada ciudad y adquirir las entradas con anticipación, especialmente para los títulos de mayor demanda.
- Minions & Monsters (2 de julio): Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Cinerama y UVK.
- Moana (live action) (9 de julio): Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Cinerama y UVK.
- La Odisea (16 de julio): Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Cinerama y UVK.
- PAW Patrol: La Dino Película (23 de julio): Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, UVK Multicines, Cinerama y MovieTime, sujeto a disponibilidad según cada ciudad.
- Spider-Man: Brand New Day (30 de julio): Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Cinerama y UVK.