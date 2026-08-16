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'Un hijo propio', el documental disponible en Netflix, reconstruye un caso ocurrido en México en 2009. Eleonor Alejandra Marín Mendoza, empleada administrativa de un hospital, fingió durante meses estar embarazada y terminó llevándose a una bebé recién nacida.

El hecho ocurrió el 17 de junio de 2009 y terminó con la detención de la mencionada mujer y su esposo. La niña, Katya Valentina, fue localizada sana pocas horas después. La producción de la cineasta chilena Maite Alberdi también incluye una entrevista con Marín realizada mientras cumplía su condena.

'Un hijo propio' presenta un duro relato detrás del documental.

'Un hijo propio' Netflix: ¿cuál es la historia real detrás del estremecedor documental?

El 17 de junio de 2009, Alejandra Marín acudió al Hospital General de Ciudad de México, donde trabajaba. Ese día había anunciado a sus familiares que daría a luz, aunque en realidad no estaba embarazada. Poco antes de las 19.00, entró al área de ginecobstetricia, tomó a una recién nacida de los cuneros, la ocultó en una bolsa de papel y abandonó el hospital.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar que la responsable podía ser una trabajadora del centro médico. La investigación también revisó registros telefónicos y encontró un número relacionado con un hotel.

Durante la madrugada siguiente, las autoridades localizaron a la bebé sana en un hotel del este de Ciudad de México. Allí también estaban Marín y su esposo, Arturo Calderón Gamiño. La menor fue devuelta a sus padres.

El documental presenta además versiones enfrentadas. Marín aseguró que la madre le había entregado a la bebé como un regalo, mientras que la familia rechazó esa explicación.

La madre, Mayra, contó que conoció a Marín el día del nacimiento. Según su testimonio, la mujer entró en su habitación simulando ser trabajadora del hospital y le hizo preguntas sobre su vida y el padre de la niña.

Después, Mayra regresó de bañarse y descubrió que su hija había desaparecido.

¿Por qué Alejandra Marín fingió un embarazo en 'Un hijo propio'?

Según las fuentes citadas en el caso, Marín había intentado quedar embarazada en varias ocasiones, pero sufrió pérdidas gestacionales. Después de otro embarazo fallido, decidió ocultar lo ocurrido y continuar con la apariencia de que esperaba un hijo.

Para mantener la mentira frente a sus familiares, siguió comportándose como embarazada, aumentó de peso y estableció el 17 de junio como fecha del supuesto nacimiento.

Ese día acudió al hospital donde trabajaba y sustrajo a Katya Valentina de los cuneros. La investigación posterior permitió reconstruir sus movimientos mediante las cámaras de seguridad y los registros telefónicos.

'Un hijo propio' recupera también la versión de la protagonista. Maite Alberdi entrevistó a Marín durante su estancia en prisión, mientras el documental contrapone su relato con el de la madre de la bebé y los elementos conocidos de la investigación.

¿Alejandra Marín logró salir de prisión?

Eleonor Alejandra Marín Mendoza cumplió su condena de trece años, 3 meses y 25 días en 2023 y quedó en libertad, según la información citada de Reuters.

Arturo Calderón Gamiño tuvo un destino judicial diferente. Aunque fue detenido junto a Marín, permaneció dos años y 6 meses en prisión preventiva antes de ser absuelto por falta de participación en el robo.

La bebé fue localizada sana pocas horas después de su desaparición y regresó con sus padres. Ese caso es el que ahora trae 'Un hijo propio', documental de Netflix disponible desde hace unos días en la plataforma de streaming.