Darana Álvarez: "Es importante tener un cine que retrate la realidad"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Dos adolescentes son parte de un equipo de natación que representará a México en un campeonato en Brasil. Más allá de la competencia, ambas comparten el día a día en un contexto sin tantos privilegios, y la violencia de género se filtra en su entorno más cercano. Eso aborda Chicas tristes, la ópera prima de la mexicana Fernanda Tovar, que ganó el Oso de Cristal en Berlín y es una de las mejores películas que nos dejó la cartelera del Festival de Cine de Lima 2026.

PUEDES VER: Marleyda Soto: "Cien años de soledad' termina siendo una radiografía de Latinoamérica"

Una de sus protagonistas es Darana Álvarez, una actriz de teatro que debuta en el cine interpretando a Paula. La película ha generado una conversación sobre la cultura de la violación, el silencio, pero también acerca de la sororidad y la resiliencia. “A mí me duele lo que le pasa a mi personaje y escuchar a gente a la que le sucedió lo mismo ha sido muy fuerte. Ha sido fuerte constatar que soy parte de solo un pequeño porcentaje de mujeres que no ha sufrido algo así”.

Chicas tristes terminó su rodaje en junio de 2025 y se estrenó en la Berlinale. “No pensé que sería tan rápido, que se fuera a mover por el mundo. Todavía no hago conciencia de todo esto”, nos dice en la entrevista.

Ha sido un gran debut en el cine. ¿Qué les pide la directora en el desarrollo de sus personajes?

Nos dijo que quería que nos apropiáramos de los personajes. Hay muchos directores que no te sueltan el personaje, pero ella nos dijo: “Los personajes están ahí, están escritos, pero son suyos; ustedes los van a crear, van a saber más de su personaje que yo si durante el rodaje hay algo que sienten que no va”. Nos dejó muchísima libertad para crear. Eso propició que durante el rodaje fuéramos modificando algunos textos. Fer se inspiró en las improvisaciones que hacíamos y las agregaba al guion.

Tovar toca temas difíciles, pero los aborda sin morbo. ¿Qué te pareció que se planteara así el machismo?

A mí me encanta cómo Fer retrata todo esto porque siento que muchas veces está muy polarizado como “los hombres son malos y las mujeres son buenas”. Siento que es mucho más complejo. Fer hizo muy bien la labor de complejizar porque también hay mujeres que no apoyan a otras y ser mujer no te exime de la responsabilidad. También complejiza a los hombres, porque para Paula y la Maestra (Rocío Guzmán) sus dos figuras de apoyo son hombres. Aunque, claro, es un hombre quien comete esta agresión.

El agresor ha normalizado la violencia como parte de ser hombre. ¿Las escenas en las que la invita a salir posagresión retratan la cultura de la violación?

Es que debe haber muchísimos casos así. En la mente de este otro personaje, no hizo nada malo y lo tenemos tan normalizado que ni siquiera Paula se da cuenta de que estuvo mal hasta que lo buscan en ChatGPT. He leído comentarios de la película que dicen: “Si eso es una agresión sexual, entonces la mitad de las mujeres ha sufrido eso”.

Lo interesante del guion es que se centra en el acompañamiento y en cómo continúan sus vidas.

Es muy dulce que la película, más que hablar del hecho en sí, hable de cómo afecta el entorno de estos dos personajes y habla más de la amistad, de su vínculo y de cómo un hecho propiciado por otra persona, las quiebra. Es vital tener una red de apoyo. Es difícil lidiar con todo el proceso de aceptación y duelo. Es vital tener a alguien no solo que te ayude a procesarlo, sino que esté ahí contigo en esos silencios.

¿Te parece que la película puede generar preguntas sobre las mujeres que no tuvieron apoyo y que abandonaron sus carreras por acoso o agresión?

Siento que sí, porque cuando creábamos a Paula era una persona que creía que lo que le pasa no la define, no quiere que la vean diferente, entonces no lo dice explícitamente, pero piensa: no soy esto que me pasó, yo soy la natación, soy mis amigos y soy mi familia. Pero porque tiene gente alrededor que le recuerda lo que es.

Chicas tristes también nos muestra a una clase social en la que la natación aparece como una oportunidad para mejorar. ¿Cuán importante es que el cine latinoamericano hable de estas diferencias sociales?

Es muy importante porque muchas veces el cine comercial tiende a mostrarnos a las clases altas porque es mucho más fácil ver eso que ver la realidad. A veces vamos al cine queriendo evadir y nos cuesta más trabajo ver algo que es más cercano porque nos identificamos, porque nos duele y porque sabemos que estamos más ahí que en las películas que nos intentan hacer ver la vida como un mundo mejor. Es importante tener un cine que retrate las cosas como son, la realidad y donde la mayoría de la población está. Solo es un pequeño sector el que es rico. Para ellos, es más fácil poner una denuncia, pero si no tienes los recursos tal vez tu denuncia tome meses. Veía entrevistas de chicas que pasaron por esto y decían que les llevó dos años yendo a juicios. Una decía que seguía dedicándole su vida a esto, invirtiendo muchísimo dinero y sigue sin ser procesada esta persona. No es tan fácil denunciar para estos sectores como lo sería para los más privilegiados.

En cuanto al cine, es un buen momento para México. Están recibiendo más apoyo del Estado, ¿no?

Sí, en la Berlinale nos dijeron que era el año con más presencia mexicana. Eso tiene mucho que ver con que se están dando muchos apoyos. En México hay muchísimo talento, pero casi nunca había recursos. Aunque tengas todo el talento del mundo, es complicado hacer algo con poco equipo y pocos actores. Si a ese talento le damos los recursos para hacer arte, suceden estas cosas y México vuelve a tener un gran cine.

¿Qué personajes vienen en tu carrera?

Todavía estoy estudiando más para diseño de guion y dramaturgia. Normalmente hago más teatro por mi carrera, sigo actuando y estoy en la obra La cantante calva de Ionesco. He escrito mucho sobre depresión, pero también escribo mucho desde la perspectiva de los niños, cómo ven el mundo.

¿Como actriz, qué te dejó interpretar los silencios de Paula?

Fer dijo algo que se me ha quedado: a veces es más interesante ver a alguien aguantarse las ganas de llorar que a alguien llorando. Cuando actúo, suelo ser muy hacia afuera y ella me guio mucho a que Paula fuera todo internamente porque no quiere mostrar sus emociones. Sé que hay hombres incómodos por la película o simplemente dicen: “No me gustó”. Otros vuelven a decir: “Entonces, todas las mujeres han sido agredidas en algún momento”. Pero, por supuesto, de eso se trata. ❖