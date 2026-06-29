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Estrenos de Netflix en Julio 2026: cuándo salen las series, películas y documentales más esperados en la plataforma de streaming este mes

Netflix arranca julio de 2026 con un catálogo cargado de grandes estrenos que incluyen el cierre de Heartstopper, el regreso de Enola Holmes 3, nuevas apuestas como 'La casa de la pradera' y documentales impactantes.

Principales estrenos del mes de julio 2026 para Netflix. Foto: Composición LR/Netflix
Principales estrenos del mes de julio 2026 para Netflix. Foto: Composición LR/Netflix
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Julio llega con un amplio catálogo de novedades para los suscriptores de Netflix. A lo largo del mes, incorporará nuevas series, películas, documentales y especiales que abarcan géneros como el drama, la comedia, el thriller, la acción, el romance y el true crime, además del regreso de franquicias y producciones que han generado gran expectativa entre los espectadores.

Entre los lanzamientos más destacados figuran la esperada película ‘Enola Holmes 3’, el final de ‘Heartstopper’ con ‘Heartstopper para siempre’, la nueva adaptación de ‘La casa de la pradera’ y la miniserie española ‘El mapa de los anhelos’, sin dejar de lado documentales como ‘Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo’ y nuevas producciones originales que se estrenarán a lo largo del mes. A continuación, revisa el calendario completo con las fechas de estreno de las principales series, películas y documentales que llegarán al gigante de streaming durante julio de 2026.

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Estrenos de series en Netflix en Julio 2026

Las series vuelven a ser uno de los grandes atractivos del catálogo de Netflix durante julio de 2026. Este mes estarán marcados por el estreno de nuevas producciones originales, adaptaciones literarias y el regreso de historias que se han convertido en favoritas del público, con propuestas para los amantes del drama, el romance, el suspenso, la comedia y el crimen.

Este es el calendario completo de las series que llegarán a la plataforma durante el mes:

  • 1 de julio: ‘Los peores vecinos del mundo’
  • 2 de julio: ‘El hombre vapor’
  • 2 de julio: ‘La supervivencia de una chica con curvas’ (Temporada 3)
  • 2 de julio: ‘Super Subbu’
  • 5 de julio: ‘Destellos del mañana’
  • 7 de julio: ‘Más vale tarde que solteros’
  • 8 de julio: ‘No tengo miedo’ (miniserie)
  • 8 de julio: ‘Salcedo, cuero y boogaloo’
  • 8 de julio: Thunder 3
  • 9 de julio: ‘La casa de la pradera’
  • 16 de julio: ‘El halcón’
  • 17 de julio: ‘Heartstopper para siempre’
  • 17 de julio: ‘El mapa de los anhelos’
  • 17 de julio: ‘El palacio del este’
  • 22 de julio: ‘El otro padre’
  • 22 de julio: ‘GIGN: Unidad de élite’
  • 23 de julio: ‘Kaulitz y Kaulitz’ (Temporada 3)
  • 23 de julio: ‘Nueva vida en Ransom Canyon’ (Temporada 2)
  • 29 de julio: ‘Furia’

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¿Qué películas llegan a Netflix este julio 2026?

Además de una nutrida oferta de series, Netflix reforzará su catálogo de películas durante julio de 2026 con estrenos originales, producciones internacionales y títulos para todos los públicos. Entre los lanzamientos más esperados sobresale ‘Enola Holmes 3’, que marca el regreso de Millie Bobby Brown como la joven detective, junto a una selección de dramas, thrillers, comedias y cintas familiares que se incorporarán al servicio a lo largo del mes.

Estas son todas las películas confirmadas que llegarán en julio de 2026:

  • 1 de julio: ‘Enola Holmes 3’
  • 2 de julio: The Choral
  • 4 de julio: Old Henry
  • 6 de julio: Hamnet
  • 8 de julio: I.S.S.
  • 8 de julio: Nada que perder
  • 10 de julio: Ikka
  • 18 de julio: Casi familia
  • 24 de julio: Happy Gilmore 2
  • 25 de julio: Una boda en las Bahamas
  • 31 de julio: Mi año en Oxford

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Documentales que se estrenan en Netflix durante julio 2026

Los documentales también tendrán un espacio importante dentro del catálogo de Netflix en julio de 2026. La plataforma estrenará producciones que abordan hechos históricos, historias de supervivencia y relatos inspirados en acontecimientos reales, ampliando su oferta de contenidos de no ficción para los suscriptores.

Este es el listado de documentales confirmados para el mes:

  • 10 de julio: ‘Naufragio: Pesadilla en el mar’
  • 10 de julio: ‘Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo’
  • 17 de julio: ‘23.000 vidas’
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