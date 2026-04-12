Muere John Nolan, actor de ‘Batman Begins’, a los 87 años

El actor John Nolan, conocido por su papel en la saga de 'Batman Begins' y su participación en 'Person of Interest', falleció a los 87 años, confirmó la prensa especializada. Su legado en el cine y el teatro perdurará en la memoria de sus seguidores.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Nolan dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su conexión familiar con el director Christopher Nolan y el guionista Jonathan Nolan también lo hizo destacar en el ámbito cinematográfico.

¿De qué murió el actor John Nolan?

Por el momento, no se han dado a conocer las razones del fallecimiento de John Nolan. Tampoco existían antecedentes de una enfermedad grave ni de algún incidente reciente que pudiera anticipar su deceso. A esto se suma el silencio de sus sobrinos, los cineastas Christopher Nolan y Jonathan Nolan, quienes hasta ahora no se han pronunciado públicamente al respecto.

Nacido en Londres el 22 de mayo de 1938, John Nolan comenzó su formación en el Drama Centre London. Su carrera se inició en el teatro, donde formó parte de una compañía itinerante irlandesa y asumió el papel de Romeo en el Richmond Theatre. Posteriormente, se unió a la Royal Shakespeare Company, participando en obras como Julius Caesar y The Merry Wives of Windsor, y trabajó con el National Theatre bajo la dirección de Trevor Nunn.

John Nolan fue reconocido en la televisión y el cine

El reconocimiento de Nolan en televisión llegó con papeles protagónicos en producciones de la BBC, como Daniel Deronda y Doomwatch, donde interpretó al científico Geoff Hardcastle. También participó en series como The Prisoner, Silent Witness y Return of the Saint. En el cine, colaboró en varias películas dirigidas por su sobrino Christopher Nolan, incluyendo Following, Batman Begins y The Dark Knight Rises, donde interpretó a Douglas Fredericks, miembro del

En años recientes, John Nolan ganó notoriedad entre nuevas audiencias por su papel como John Greer en la serie 'Person of Interest', creada por su otro sobrino, Jonathan Nolan. Su personaje fue introducido en la segunda temporada y se mantuvo como uno de los antagonistas principales, consolidando su lugar en la historia de la televisión contemporánea.