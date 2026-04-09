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Fallece Michael Patrick Campbell, actor de ‘Game of thrones’, a los 35 años

Michael Patrick Campbell dio vida en la exitosa serie de ‘Juego de tronos’ a un alborotador salvaje en la sexta temporada.

Michael Patrick Campbell también era muy conocido por su faceta en el teatro. Foto: Deadline.
Michael Patrick Campbell también era muy conocido por su faceta en el teatro. Foto: Deadline.

El actor norirlandés Michael Patrick Campbell, conocido por su papel en 'Game of Thrones', falleció tras una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su esposa, Naomi Sheehan, confirmó la triste noticia en redes sociales.

Campbell, quien dio vida a un alborotador salvaje en la sexta temporada de la exitosa serie de HBO, brilló en el mundo del teatro con su interpretación de Ricardo III. Él dejó un legado de alegría y vitalidad. Su muerte ha conmovido a la comunidad artística y a sus seguidores, quienes lo recordarán como un verdadero inspirador.

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¿Quién fue Michael Patrick Campbell, actor de 'Juego de tronos'?

Michael Patrick Campbell fue un destacado actor y escritor, conocido por su trabajo en diversas producciones televisivas y teatrales. Nacido en Belfast en 1990, se formó en la Academia de Artes Teatrales Mountview de Londres y fue miembro del National Youth Theatre del Reino Unido. Su carrera abarcó series como Blue Lights, This Town y Krypton, pero su papel en 'Game of Thrones' lo catapultó a la fama.

En el ámbito teatral, su interpretación de Ricardo III en 2024 fue aclamada, convirtiéndose en el primer actor con discapacidad en asumir este icónico papel en Irlanda. Su actuación le valió el premio del jurado en los Stage Awards, donde recibió una ovación de pie por su extraordinario talento y dedicación.

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La vez que Michael Patrick Campbell habló sobre su lucha con la ELA

Michael Patrick Campbell no solo fue un actor talentoso, sino también una fuente de inspiración para muchos. En una entrevista con BBC News, compartió cómo su experiencia con la enfermedad le permitió conectar con su arte de una manera única. "Realmente tienes que conectar con lo que sientes y lo que estás viviendo", afirmó, reflejando su enfoque positivo ante la adversidad.

Su esposa, Naomi, lo describió como un "gigante pelirrojo" y agradeció a los seguidores por su apoyo. "Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir", expresó, recordando su alegría y risa contagiosa. La comunidad artística y sus seres queridos lo recordarán con cariño y admiración.

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