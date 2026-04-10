Actriz de Hollywood, Isabela Merced, volvió al Perú para promover el turismo en Amazonas

Isabela Merced, conocida por su participación en 'The Last of Us', 'Superman' y 'Alien: Romulus', se ha convertido en un referente de la nueva generación de actores en la industria del entretenimiento. La reciente visita de la actriz con madre peruana al Complejo Arqueológico Monumental Kuélap busca impulsar el turismo y la cultura peruana a nivel internacional.

La filmación en Kuélap forma parte de una producción internacional que se distribuirá en plataformas como ViX y canales de Estados Unidos, con el objetivo de posicionar a Perú como un destino turístico global.

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Isabela Merced llegó al Perú

El pasado 5 de abril, Isabela Merced visitó el Complejo Arqueológico Monumental Kuélap, ubicado en la región Amazonas. Esta actividad se realizó en colaboración con PromPerú y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, como parte de una jornada de grabaciones para crear contenido promocional sobre el país.

La serie 'Global Child: Travel & Purpose' es la plataforma que albergará este contenido, enfocándose en la difusión cultural y turística de Perú ante audiencias internacionales. La participación de Merced en este proyecto resalta su compromiso con sus raíces y su deseo de promover la riqueza cultural de su país natal.

Isabela Merced es una de las actrices más importantes en Hollywood

Isabela Merced ha logrado consolidarse como una de las actrices jóvenes más destacadas de Hollywood. Su carrera incluye importantes títulos como 'Transformers: El último caballero', 'Dora y la ciudad perdida', y 'Sicario: Day of the Soldado'. Además, su papel en 'Alien: Romulus' ha sido uno de los más comentados en la saga de ciencia ficción.

La actriz también formó parte del elenco de la exitosa serie 'The Last of Us' y protagonizó la película de superhéroes 'Madame Web', donde interpretó a Anya Corazon. Su inclusión en el universo de DC como Hawkgirl en 'Superman' dirigida por James Gunn, marcó también un hito en su carrera.