JEE Lambayeque impulsa el Voto Informado como garantía de transparencia democrática

Esta iniciativa, liderada por el Dr. Carlos Vilela, busca educar a la ciudadanía sobre sus candidatos y planes de gobierno. Fuente: difusión.

Esta iniciativa, liderada por el Dr. Carlos Vilela, busca educar a la ciudadanía sobre sus candidatos y planes de gobierno. Fuente: difusión.

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque reafirma su compromiso con la ciudadanía al destacar la importancia del programa Voto Informado, una iniciativa que busca fortalecer la transparencia y la confianza en los procesos electorales. Este programa, impulsado por la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —dirigida por el Dr. Carlos Vilela del Carpio—, ha desplegado en Lambayeque diferentes actividades educativas con información electoral.

Asimismo, junto con el apoyo de instituciones educativas, organizaciones sociales y medios de comunicación, ha logrado que miles de ciudadanos accedan a información clara y veraz sobre sus candidatos y planes de gobierno.

El presidente del JEE Lambayeque, doctor José Rodríguez Tanta, subrayó que el voto informado es un pilar de la democracia: "La ciudadanía debe ejercer su derecho con responsabilidad y conocimiento. Informar y educar son acciones que legitiman la voluntad popular y evitan que la desinformación debilite la confianza en el sistema electoral".

El politólogo Robinson Cobeñas Jirón, responsable del programa Voto Informado en la jurisdicción de Lambayeque, resaltó el esfuerzo desplegado en universidades, institutos y espacios públicos: "Hemos trabajado intensamente en la firma de pactos sociales, módulos itinerantes y charlas educativas. La finalidad es que cada ciudadano tenga acceso a información transparente y pueda decidir con conciencia y reflexión".

El programa ha alcanzado a más de 4,500 ciudadanos mediante módulos itinerantes y actividades educativas. Fuente: difusión.

La tercera miembro del jurado, señora Gladys Cecilia Martino Aldana de Garboza, destacó el valor del trabajo conjunto con las instituciones locales: "El respaldo de universidades, colegios profesionales, municipalidades y medios de comunicación ha sido fundamental. Gracias a ellos, la información ha llegado a más ciudadanos, incluso en zonas rurales y altoandinas, donde se tradujo al quechua para garantizar la inclusión".

El despliegue del programa en Lambayeque ha sido amplio y contundente. Se organizaron 96 módulos itinerantes en universidades, institutos y espacios públicos, alcanzando a más de 4.500 ciudadanos con material informativo y dinámicas educativas. Se realizaron, además, 8 ferias educativas con actividades lúdicas que reunieron a más de 1.000 asistentes, y se firmaron 8 pactos sociales con instituciones públicas y privadas, consolidando alianzas estratégicas para difundir información electoral. A ello se suman 15 perifoneos en mercados y plazas, que permitieron llegar a más de 700 personas, y 13 charlas educativas en centros superiores, con la participación de más de 700 estudiantes y docentes.

El programa Voto Informado no solo promueve el acceso a datos sobre candidatos y partidos, sino que también permite consultar directamente las hojas de vida y planes de gobierno a través de su plataforma oficial.

Para mayor información, los ciudadanos pueden acceder al aplicativo Voto Informado en la página web: www.votoinformado.jne.gob.pe

Con estas acciones y cifras concretas, el JEE Lambayeque transmite un mensaje claro: la democracia se fortalece con transparencia, participación y compromiso colectivo. El voto informado es la mejor herramienta para que cada ciudadano ejerza su derecho con libertad y responsabilidad, asegurando que la voluntad popular se exprese en un marco de paz y legitimidad.