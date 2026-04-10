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Fallece Afrika Bambaataa, ‘padrino del hip hop’ en Estados Unidos, a los 67 años

El icónico artista dejó una huella imborrable en la historia del hip-hop, pero su legado se ve empañado por graves denuncias.

Afrika Bambaataa era considerado uno de los pioneros del género hip hop en Estados Unidos. Foto: Deadline.
Afrika Bambaataa era considerado uno de los pioneros del género hip hop en Estados Unidos. Foto: Deadline.

Afrika Bambaataa, cantante conocido como el 'padrino del hip-hop', murió a los 67 años en Pensilvania, Estados Unidos, debido a complicaciones relacionadas con el cáncer. Su amigo y músico Mickey Bentson confirmó la noticia a través de un comunicado en redes sociales.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias. A lo largo de los últimos años, Bambaataa enfrentó múltiples acusaciones de abuso, que comenzaron en 2016. A pesar de que algunas víctimas se retractaron, un caso llegó a los tribunales, donde fue declarado culpable en rebeldía por agresión a un menor durante cuatro años.

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¿Quién fue Afrika Bambaataa?

Fundador de la Universal Zulu Nation en 1976, Bambaataa buscó ofrecer una alternativa pacífica a las bandas callejeras que dominaban Nueva York en ese entonces. Su visión y liderazgo ayudaron a establecer el hip-hop como un movimiento cultural significativo. Nacido como Lance Taylor en el Bronx en 1957, su influencia se extendió a generaciones posteriores de músicos de hip-hop y rap.

La carrera musical de Bambaataa despegó tras su primer viaje a África, que transformó su perspectiva. Decidió dejar atrás las peleas de bandas y dedicarse a la música, adoptando el nombre de Afrika Bambaataa. A finales de los setenta, comenzó a organizar fiestas como DJ, presentando el emergente movimiento del hip-hop. Su tema Planet Rock, lanzado en 1982, es considerado uno de los trabajos más influyentes del género, fusionando música electrónica con ritmos de baile.

Otros de sus trabajos destacados incluyen Looking for the Perfect Beat (1983) y Unity (1984), en colaboración con James Brown. En 1985, participó en el álbum Sun City, que se oponía al apartheid, junto a artistas de renombre como Bruce Springsteen, Bono y Lou Reed.

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