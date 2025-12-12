Street Fighter: película que se estrenará en 2026 revela su primer tráiler y el elenco completo con figuras de la WWE

El primer adelanto de la esperada adaptación cinematográfica de 'Street Fighter' ha sido lanzado, generando gran expectativa entre los fanáticos del icónico videojuego. Con un elenco estelar, la película se prepara para su estreno en octubre de 2026.

El jueves 11 de diciembre, la producción dio a conocer un tráiler que, aunque breve, está repleto de acción y confirma la participación de actores reconocidos en los papeles principales. Noah Centineo, Andrew Koji, David Dastmalchian y Callina Liang son solo algunos de los nombres que darán vida a los personajes más emblemáticos de la saga.

La película, que promete ser un homenaje a la franquicia, ha despertado el interés de los seguidores, quienes esperan ver cómo se adaptan las técnicas de combate y la narrativa del videojuego a la gran pantalla. Con un estreno programado para el 15 de octubre de 2026, la campaña promocional ya ha comenzado.

Elenco completo de 'Street Fighter', la película

El tráiler no solo presentó un adelanto visual, sino que también reveló el elenco completo que participará en la película. Entre los actores destacados se encuentran:

Callina Liang como Chun-Li

50 Cent como Balrog

Jason Momoa como Blanka

Noah Centineo como Ken Masters

Andrew Koji como Ryu

Roman Reigns como Akuma

David Dastmalchian como M. Bison

Cody Rhodes como Guile

Andrew Schulz como Dan Hibiki

Eric André como Don Sauvage

Vidyut Jammwal como Dhalsim

Orville Peck como Vega

Olivier Richters como Zangief

Hirooki Goto como E. Honda

Mel Jarnson como Cammy

Rayna Vallandingham como Juli

Alexander Volkanovski como Joe

Romang Reings y Cody Rhodes serán las figuras de la WWE en la película

La inclusión de dos superestrellas de la WWE, como Romang Reings y Cody Rhodes en el elenco, también ha elevado las expectativas en torno a las secuencias de combate, prometiendo una experiencia visual que honrará las técnicas del videojuego. Con un elenco tan diverso y talentoso, 'Street Fighter' se perfila como una de las adaptaciones más esperadas del próximo año.

Por otra parte, uno de los papeles más esperados es el de M. Bison, interpretado por David Dastmalchian. Este personaje, conocido por su complejidad y carisma, fue interpretado anteriormente por Raúl Juliá en la película de 1994. El actor, quien ha demostrado su talento en producciones recientes como 'Late Night with the Devil', se enfrenta al reto de dar vida a este icónico villano, lo que ha generado tanto expectativas como comparaciones.