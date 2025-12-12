HOYSuscripcion LR Focus

Street Fighter: película que se estrenará en 2026 revela su primer tráiler y el elenco completo con figuras de la WWE

Roman Reigns, Cody Rhodes, 50 cents y Jason Momoa conforman el elenco oficial de la nueva película del popular videojuego, Street Fighter. 

Película de Street Fighter se estrenará en octubre de 2026. Foto: Instagram.
Película de Street Fighter se estrenará en octubre de 2026. Foto: Instagram.

El primer adelanto de la esperada adaptación cinematográfica de 'Street Fighter' ha sido lanzado, generando gran expectativa entre los fanáticos del icónico videojuego. Con un elenco estelar, la película se prepara para su estreno en octubre de 2026.

El jueves 11 de diciembre, la producción dio a conocer un tráiler que, aunque breve, está repleto de acción y confirma la participación de actores reconocidos en los papeles principales. Noah Centineo, Andrew Koji, David Dastmalchian y Callina Liang son solo algunos de los nombres que darán vida a los personajes más emblemáticos de la saga.

La película, que promete ser un homenaje a la franquicia, ha despertado el interés de los seguidores, quienes esperan ver cómo se adaptan las técnicas de combate y la narrativa del videojuego a la gran pantalla. Con un estreno programado para el 15 de octubre de 2026, la campaña promocional ya ha comenzado.

Elenco completo de 'Street Fighter', la película

El tráiler no solo presentó un adelanto visual, sino que también reveló el elenco completo que participará en la película. Entre los actores destacados se encuentran:

  • Callina Liang como Chun-Li
  • 50 Cent como Balrog
  • Jason Momoa como Blanka
  • Noah Centineo como Ken Masters
  • Andrew Koji como Ryu
  • Roman Reigns como Akuma
  • David Dastmalchian como M. Bison
  • Cody Rhodes como Guile
  • Andrew Schulz como Dan Hibiki
  • Eric André como Don Sauvage
  • Vidyut Jammwal como Dhalsim
  • Orville Peck como Vega
  • Olivier Richters como Zangief
  • Hirooki Goto como E. Honda
  • Mel Jarnson como Cammy
  • Rayna Vallandingham como Juli
  • Alexander Volkanovski como Joe

Romang Reings y Cody Rhodes serán las figuras de la WWE en la película

La inclusión de dos superestrellas de la WWE, como Romang Reings y Cody Rhodes en el elenco, también ha elevado las expectativas en torno a las secuencias de combate, prometiendo una experiencia visual que honrará las técnicas del videojuego. Con un elenco tan diverso y talentoso, 'Street Fighter' se perfila como una de las adaptaciones más esperadas del próximo año.

Por otra parte, uno de los papeles más esperados es el de M. Bison, interpretado por David Dastmalchian. Este personaje, conocido por su complejidad y carisma, fue interpretado anteriormente por Raúl Juliá en la película de 1994. El actor, quien ha demostrado su talento en producciones recientes como 'Late Night with the Devil', se enfrenta al reto de dar vida a este icónico villano, lo que ha generado tanto expectativas como comparaciones.

