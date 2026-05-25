Drama sobre la polarización gana Cannes 2026

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El cineasta Cristian Mungiu ha ganado la Palma de Oro de Cannes por segunda vez. La película Fjord, protagonizada por la actriz noruega nominada al Óscar por Sentimental Value, Renate Reinsve y por Sebastian Stan, está ambientada en Noruega y narra la historia de un matrimonio que emigra de Rumania y que queda envuelto en una investigación que desencadena en una batalla legal con servicios sociales por la custodia de sus hijos.

“Lo que siento es que las sociedades de hoy están fracturadas, radicalizadas. Y esta película también es un compromiso contra cualquier forma de integrismo”, dijo el director al recibir la Palma de Oro de manos de Tilda Swinton. “Es un mensaje a favor de la tolerancia, de la inclusión, de la empatía. Son términos magníficos que todos apreciamos, pero hay que aplicarlos más a menudo”.

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Fjord está basada en un caso real y cuestiona las contradicciones de la sociedad noruega que, a pesar de ser un modelo en varios aspectos, es estricta con los que van en contra de lo establecido. “Crecí bajo un régimen que creía saber mejor que los ciudadanos lo que necesitábamos”, declaró Mungiu a la AFP en Cannes. “Pensábamos que eso había terminado con la caída del comunismo y hoy descubrimos que puede volver a ocurrir, incluso con las mejores intenciones, en sociedades democráticas”. El cineasta ganó su primera Palma de Oro en 2007 con 4 meses, 3 semanas y 2 días.

De otro lado, Cannes 2026 ha sido histórico por el empate en la categoría de mejor dirección, mejor actor y en la categoría mejor actriz. Mientras los actores Valentin Campagne y Emmanuel Macchia convencieron al jurado con la película Coward, Virginie Efira y la actriz japonesa Tao Okamoto compartieron el premio a mejor actriz por sus interpretaciones en All of a Sudden de Ryusuke Hamaguchi. “Ryusuke nos hizo vivir una aventura... no, una aventura es una palabra demasiado pequeña; fue una experiencia de vida que quedará grabada para siempre”, dijo Efira, quien aprendió japonés para interpretar a la directora de una residencia de ancianos”.

“El cine no va a desaparecer”

Además de ser la encargada de entregar la Palma de Oro 2026, la célebre Tilda Swinton participó en un conversatorio y habló de su carrera y de los retos en el cine, un arte que, según sus palabras, ni la inteligencia artificial podrá desaparecer. “Hay que probar que podemos ser mejores que la IA y eso no es difícil. Solo tenemos que proponérnoslo”.

Por ello, recordó la crisis en la pandemia con las salas de cine cerradas y producciones canceladas o postergadas a nivel mundial. “Volví a leer la autobiografía de Michael Powell, uno de mis grandes maestros. Él nació prácticamente al mismo tiempo que el cine y creció con el auge del cine mudo(...). Contaba que cuando llegó el sonido, todo se detuvo y entró en una crisis absoluta. Y luego, por supuesto, llegó el color, y pasó lo mismo. Después llegó la televisión, luego el video, los DVD y ahora las plataformas de streaming. No pasa nada. El cine no va a desaparecer. Es un medio muy elástico, robusto y entregado a la evolución porque –y esta es una afirmación radical hoy en día– es un negocio humano. Los seres humanos hacen cine, ¿verdad? Y los humanos somos moldeables, elásticos y evolucionamos constantemente. Por lo tanto, el cine está a salvo”.