Cine y series

'Mi mejor enemiga' llega a los cines: fecha de estreno, trama y elenco de la nueva comedia peruana

Dirigida por la comediante Saskia Bernaola, el filme revive viejas rivalidades entre amigas tras 25 años de separación. Con un elenco de lujo, la expectativa del público es alta.

‘Mi mejor enemiga’ llega a las salas para continuar la racha el 5 de febrero. Una comedia que promete risas y diversión. Foto: difusión.
'Mi mejor enemiga' llega a las salas para continuar la racha el 5 de febrero. Una comedia que promete risas y diversión. Foto: difusión.

El 2025 ha sido un gran año para el cine peruano debido a la gran cantidad de estrenos de proyectos nacionales. Y se espera que el 2026 sea igual o mejor. Uno de los filmes que está próximo a llegar a las pantallas grandes es ‘Mi mejor enemiga’, una comedia que promete muchas risas y que marca el debut de Saskia Bernaola como directora.

'Mi mejor enemiga', que cuenta con la presencia de Nataniel Sánchez, quien regresa a Perú después de vivir una larga temporada en el extranjero, llega a los cines nacionales este 5 de febrero, en pleno verano, una de las estaciones más esperadas por grandes y chicos. Desde ya, son altas las expectativas del público de poder apreciar una buena producción que te haga disfrutar de principio a fin.

PUEDES VER: Películas y series 2026: fechas de los estrenos más esperados en cine y streaming

lr.pe

¿De qué trata 'Mi mejor enemiga'?

‘Mi mejor enemiga’ narra la historia de Valeria y su antigua mejor amiga, con quien no ha tenido contacto en los últimos 25 años. Todo da un giro inesperado cuando un grupo de excompañeros del colegio propone repetir el viaje de promoción, reviviendo así recuerdos, conflictos del pasado y rivalidades que nunca se resolvieron. A lo largo del reencuentro, no faltarán los enredos, situaciones disparatadas y momentos cargados de humor desde el inicio hasta el final.

Esta comedia marca el debut como directora de Saskia Bernaola, reconocida comediante con más de tres décadas de trayectoria haciendo reír al público peruano. En esta nueva faceta detrás de cámaras, Saskia dirige a sus queridas colegas Katia Palma y Patricia Portocarrero, prometiendo una historia llena de risas, complicidad y escenas inolvidables.

PUEDES VER: Diciembre 2025 en Netflix: catálogo de películas y series que se estrenan

lr.pe

¿Quiénes actúan en 'Mi mejor enemiga'?

La esperada película ‘Mi mejor enemiga’ aterriza en la cartelera nacional con un elenco de lujo, destacando el regreso al Perú de la entrañable Nataniel Sánchez. La acompañan reconocidas figuras del entretenimiento como Fiorella Luna, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Armando Machuca, Carlos Casella, Omar García, Kukuli Morante, Carla Arriola, Guillermo Castañeda, Patricia Portocarrero, y por primera vez en la pantalla grande, los icónicos Karina y Timoteo, entre otros talentos.

La banda sonora, por su parte, promete encender la nostalgia y la fiesta, con una selección de canciones infaltables en cualquier reunión divertida. Temas como ‘Tiburón’ de Proyecto Uno, ‘Bomba’ de Azul Azul, ‘Mis ojos lloran por ti’ de Big Boy y ‘La guitarra’ de Los Auténticos Decadentes, forman parte del repertorio musical, junto a clásicos de artistas como Ruth Karina, Afrodisiaco y muchos más.

