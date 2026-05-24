Cindy Díaz: "Siempre se puede hacer una reflexión desde el cine"

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En Iquitos, una niña lleva desaparecida varios meses, pero las autoridades, al parecer, han abandonado la búsqueda porque consideran que ha sido secuestrada por una mafia. A esa localidad llega una turista argentina que desaparece luego de haber sido vista recorriendo la selva. Cindy Díaz interpreta a la policía a cargo del caso y que, sin tantos recursos para la búsqueda, tendrá que conocer las creencias de los pobladores y una leyenda.

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“Esta historia de terror nace en los campamentos, en lo que se cuenta alrededor de la fogata. Entonces, Javi (Velásquez, el director) fue más allá de la leyenda y escribió la novela”, nos comenta la actriz sobre La niña del azúcar. “El protagonista era un hombre, pero decidieron ‘castear’ a mujeres y me escogieron”. La coproducción tiene en el elenco a Fernando Bacilio, Teddy Guzmán y al recordado Óscar Carrillo.

Teddy Guzmán dijo que el guion la convenció por los temas que abordaba. ¿Cómo fue en tu caso?

Cuando leí el guion me parecía entre una película de terror y una historia de detective increíble, ¿no? O sea, creo que es una reinvención del género dentro de AVF (la productora) que ha logrado conectar con el público. Si pensaban que verían solo una película donde iba a aparecer una niña que los iba a asustar, se llevaron una historia más grande. El recibimiento del público ha sido muy bonito.

El llamado cine comercial peruano no ha tenido muchas películas que convenzan a la crítica y es cierto que varias producciones están muy lejos de ello por su calidad. En ese sentido, ¿qué crees que ha logrado La niña?

Creo que es de las pocas de su género, por no decir la primera, en gustarle al público y gustarle a la crítica. Un día pasé por el Cinerama, que está frente al (Parque) Kennedy, para fijarme cuántas funciones había y vi a un señor que estaba mirando el tráiler y me dice: ‘yo soy crítico de cine y vengo porque he escuchado buenos comentarios’. Que una película logre gustar a ambos es bien complejo y eso es lo estamos logrando.

Es decir, ¿piensas que el cine siempre deber abordar lo que sucede en el entorno?

Completamente. Javi, el director, dijo que la película es un pretexto para seguir hablando de temas sociales que suceden en nuestra selva. Entonces, puedes hablar de un tema social a través de una comedia, y en este caso, a través de un género de terror policial. No por ello dejas de dar una crítica o una reflexión. Siempre se puede. Porque finalmente el género de terror nace de una crítica social, de una denuncia hacia algo que sucede y que la sociedad ignora.

Hablando de nuestra sociedad, este Congreso se despide, pero acaba de crear el Colegio de Artistas sin reunir al sector. ¿A qué crees que se debe esta propuesta?

Este es un Congreso y un gobierno que más se ha preocupado por el qué dirán y no por el hacer, definitivamente. Están haciendo un Colegio de Artistas, gracias, pero eso lo decidimos nosotros, ¿no? Nos lo tienen que consultar. Creo que hay otros rubros que los necesitan con mucha mayor urgencia, como la ley de educación sexual y protección a las niñas y adolescentes que quedan embarazadas. Nosotros, los actores, todos tenemos el derecho de dar nuestra opinión. No sé cuántos partidos no han vuelto a ser elegidos para el Congreso y ahora no saben de dónde más agarrar para llevarse su cuota, ¿no? Para sobrevivir, porque se van a quedar sin trabajo.

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Tú hiciste una carrera universitaria, pero algunos de tus colegas creen que la creación de un colegio sería excluyente y podría buscar censurarlos. ¿Coincides con eso?

Sí, creo que (los congresistas) han pretendido transformar el arte, ¿no? Censurarlo, controlarlo, no se puede, porque el arte es la voz del pueblo. El público no es tonto, pero yo creo que hay muchos políticos que subestiman al público. Creen que mientras no le den tanta importancia a la educación, la gente va a mantenerse ahí. Podrán hacer colegios y leyes, pero el arte va a sobrevivir, porque como decía Manuela Sáenz en la serie El Último Bastión, el artista recoge el sentir del pueblo, lo transforma en una historia y lo cuenta. En La niña se habla de extorsión, de persecución y de mafias. No todo lo hace un gran plan de marketing, hay cosas que se descubren viendo una película.

Desde el teatro también han hablado de la coyuntura y en los últimos años se ha hecho común llamarlos ‘caviares’ para desacreditarlos.

(Sonríe) Pero seguimos y seguimos haciendo cine y teatro. Es que ya no sé si eso nos hace mal o nos hace bien, ¿por qué? Porque nos están haciendo publicidad, y tú sabes que lo peor que puede pasar es que nos ignoren, y por lo menos ignorados en este gobierno no hemos sido. Nos han dado vitrina; bueno, sigan así.

En esta película te toca ser una policía que lidera una investigación en un ‘mundo’ de hombres. Hay varios temas que entrecruzan con lo que debería ser ideal en un país cuando no hay una cultura machista, ¿no?

Qué bueno que lo menciones porque nadie refuta el hecho de que toda esta investigación es llevada por una mujer y ella todo el tiempo está trabajando en conjunto. Entonces, ese es el camino, ¿no? Que pueda ser totalmente natural ver a alguien en un puesto de poder; puede ser hombre, puede ser mujer. Lo importante, más allá del género de quien ocupa un cargo de poder, es que haga un buen trabajo. Y también pues, que quienes lleguen al poder no dejen mal a nuestro género.

Te refieres a la expresidenta.

Como ella: ocupan un puesto de poder y lo usan para cosas que uno mismo critica como mujer, pero ahí están, ‘pensando en mi cabello, mi cuerpo y mis joyas’. En general, a los hombres y a las mujeres no se nos enseña que si ocupas un cargo, ya es trabajo y para eso estamos, para trabajar y no es tan difícil. Por eso en la película se ve la corrupción en la policía y cómo, a pesar de eso, mi personaje sigue haciendo su trabajo.