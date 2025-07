'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 7: fecha y horario del estreno del nuevo episodio de la serie animada

Con una base de seguidores tan fiel como exigente, 'Rick y Morty' temporada 8 sigue desplegando episodios cargados de sátira, ciencia ficción y referencias culturales. Esta semana llega el capítulo 7, uno de los más esperados por los fanáticos de la serie animada de Adult Swim, y su título ya anticipa un enfoque meta-narrativo que promete llevar la ficción a nuevos niveles.

El episodio, titulado 'Ricker Than Fiction', se emitirá el domingo 6 de julio de 2025. La historia gira en torno a 'Rick y Morty' escribiendo el guion de su franquicia cinematográfica favorita, lo que ha disparado teorías sobre el posible regreso del codiciado decodificador de cable interdimensional. Además, los fans ya especulan sobre si el guion que crean en la ficción podría comenzar a influir en la realidad del episodio, siguiendo la línea del humor autoconsciente que caracteriza a la serie.

¿Cuándo se estrena 'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 7?

El episodio 7 de la temporada 8 de 'Rick y Morty' se estrena oficialmente el domingo 6 de julio de 2025 en Estados Unidos a través de Adult Swim, canal perteneciente a Cartoon Network. El título 'Ricker Than Fiction' hace alusión directa a la película Stranger Than Fiction (2006), protagonizada por Will Ferrell, en la que un hombre descubre que es parte de una novela. Esta referencia sugiere que el capítulo jugará con la noción de realidades escritas, una temática habitual en la serie.

Esta octava temporada ha mantenido un alto nivel de calidad narrativa y ha logrado satisfacer a su audiencia. Capítulos recientes han incluido a personajes recurrentes como Space Beth, interpretada por Sarah Chalke, y han tocado temas como el sueño criogénico y la dinámica familiar entre los Smith. El episodio anterior, 'The Curicksous Case of Bethjamin Button', exploró una versión peculiar de Beth y dejó altas expectativas para este nuevo lanzamiento.

Hora exacta del estreno del nuevo capítulo de la octava temporada de 'Rick y Morty'

La transmisión del capítulo 7 será simultánea en América Latina y España, permitiendo que los fans de 'Rick y Morty' comenten el episodio en tiempo real y eviten spoilers en redes sociales. A continuación, te compartimos los horarios confirmados según tu ubicación geográfica:

México (hora central): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela, Bolivia y Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina y Uruguay: 12:00 a.m. (lunes 7 de julio)

12:00 a.m. (lunes 7 de julio) España: 5:00 a.m. (lunes 7 de julio)

Además de emitirse en Adult Swim, el episodio estará disponible en streaming a través de HBO Max, una de las plataformas que mantiene el catálogo completo de la serie. Esta sincronización internacional ha sido celebrada por los fanáticos, quienes valoran la posibilidad de disfrutar del contenido en simultáneo sin arruinarse la experiencia por adelantos o filtraciones.

Guía de estrenos de los capítulos de 'Rick y Morty' temporada 8

La octava temporada de 'Rick y Morty' consta de 10 episodios, todos estrenados semanalmente cada domingo en Adult Swim y HBO Max. A continuación, repasamos el calendario completo de lanzamientos para que no te pierdas ningún capítulo:

Capítulo 6: 'The Curicksous Case of Bethjamin Button' – 29 de junio de 2025 (YA DISPONIBLE)

'The Curicksous Case of Bethjamin Button' – 29 de junio de 2025 (YA DISPONIBLE) Capítulo 7: Ricker Than Fiction – 6 de julio de 2025

Ricker Than Fiction – 6 de julio de 2025 Capítulo 8: Nomortland – 13 de julio de 2025

Nomortland – 13 de julio de 2025 Capítulo 9: Morty Daddy – 20 de julio de 2025

Morty Daddy – 20 de julio de 2025 Capítulo 10: Hot Rick – 27 de julio de 2025

Cada entrega mantiene el característico estilo de la serie: un tono ácido, crítica a la sociedad moderna, múltiples niveles de lectura y un uso inteligente de la ciencia ficción como vehículo para explorar dilemas existenciales y relaciones familiares.