Películas y series 2026: fechas de los estrenos más esperados del próximo año en cines, Netflix, Disney Plus, Prime Video y otras plataformas

A solo semanas de iniciar el año 2026, los fanáticos del cine y las series están con gran expectación por los estrenos que llegarán a las principales plataformas de streaming como Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, y otras. Con el creciente aumento de contenido en estos servicios, los usuarios se encuentran a la espera de nuevas producciones, desde esperadas secuelas hasta originales innovadores que prometen marcar el próximo año.

En Netflix, la plataforma líder en entretenimiento bajo demanda, se anticipa el estreno de varias series de alto presupuesto y nuevas películas que continúan explorando géneros populares como la ciencia ficción, los thrillers psicológicos y el drama histórico. Los seguidores de las sagas más famosas, como Stranger Things, esperan ansiosos el lanzamiento de su próxima temporada, mientras que nuevos títulos como El Cazador de Sombras y La Herencia Perdida se perfilan como grandes apuestas de la compañía.

¿Qué películas y series se estrenarán durante el 2026 en Netflix, Disney, HBO y más?

Próximos estrenos en Netflix 2026

Run Away (Serie limitada) – 1 de enero – La quinta adaptación británica de una novela de Harlan Coben en Netflix, protagonizada por James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver y Alfred Enoch.

– 29 de enero Single's Inferno (Temporada 5) – Por determinar – Serie de telerrealidad de citas coreana.

Estrenos 2026 en Disney plus

Hoppers

Star Wars: The Mandalorian & Grogu

Toy Story

Moana

Estrenos en Primer Video 2026

'El infiltrado' Temporada 2 (11 de enero)

Apple TV 2026