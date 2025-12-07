HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos
Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     
Cine y series

Películas y series 2026: fechas de los estrenos más esperados del próximo año en cines, Netflix, Disney Plus, Prime Video y otras plataformas

Los fanáticos de las series y películas están ansiosos por los estrenos de 2026 en plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video. Las expectativas son altas con el lanzamiento de nuevas producciones.

Películas y series 2026 en Netflix, HBO, Disney y más.
Películas y series 2026 en Netflix, HBO, Disney y más. | Foto: Composición LR/IA.

A solo semanas de iniciar el año 2026, los fanáticos del cine y las series están con gran expectación por los estrenos que llegarán a las principales plataformas de streaming como Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, y otras. Con el creciente aumento de contenido en estos servicios, los usuarios se encuentran a la espera de nuevas producciones, desde esperadas secuelas hasta originales innovadores que prometen marcar el próximo año.

En Netflix, la plataforma líder en entretenimiento bajo demanda, se anticipa el estreno de varias series de alto presupuesto y nuevas películas que continúan explorando géneros populares como la ciencia ficción, los thrillers psicológicos y el drama histórico. Los seguidores de las sagas más famosas, como Stranger Things, esperan ansiosos el lanzamiento de su próxima temporada, mientras que nuevos títulos como El Cazador de Sombras y La Herencia Perdida se perfilan como grandes apuestas de la compañía.

PUEDES VER: ¿A qué hora sale el capítulo 7 de 'It: Welcome to Derry' y dónde ver online?

lr.pe

¿Qué películas y series se estrenarán durante el 2026 en Netflix, Disney, HBO y más?

Próximos estrenos en Netflix 2026

  • Run Away (Serie limitada) – 1 de enero – La quinta adaptación británica de una novela de Harlan Coben en Netflix, protagonizada por James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver y Alfred Enoch. 
  • His & Hers – 8 de enero – Tessa Thompson y Jon Bernthal protagonizan esta miniserie de misterio y suspenso. En el intenso calor de Atlanta, Anna, una expresentadora de noticias solitaria, se obsesiona con un asesinato en su ciudad natal, lo que despierta las sospechas del detective Jack Harper mientras ambas versiones de la historia se convierten en mentiras.
  • Alpha Males (Temporada 4) – 9 de enero – Regresa la exitosa serie de comedia española.
  • Gente que conocemos en vacaciones – 9 de enero – Adaptación de comedia romántica protagonizada por Emily Bader, Tom Blyth y Sarah Catherine Hook. 
  • Siete Diales de Agatha Christie – 15 de enero – Una nueva miniserie de tres partes basada en la exitosa novela de misterio y asesinato. Protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Martin Freeman y Helena Bonham Carter. 
  • The Rip – 16 de enero – Ben Affleck y Matt Damon protagonizan este nuevo thriller de acción dirigido por Joe Carnahan. Un grupo de policías de Miami descubre un alijo de millones de dólares en efectivo, lo que genera desconfianza a medida que los forasteros se enteran de la enorme incautación y se preguntan en quién confiar.
  • ¡Princesa Cósmica Kaguya ! – 22 de enero – Anime de ciencia ficción de Shingo Yamashita. 
  • Bridgerton (Temporada 4 – Parte 1) – 29 de enero 
  • Single's Inferno (Temporada 5) – Por determinar – Serie de telerrealidad de citas coreana.

Estrenos 2026 en Disney plus

  • Hoppers
  • Star Wars: The Mandalorian & Grogu
  • Toy Story
  • Moana

Estrenos en Primer Video 2026

  • 'El infiltrado' Temporada 2 (11 de enero)

Apple TV 2026

  • 'Hijack' Temporada 2 (14 de enero)
  • 'Las gotas de Dios' Temporada 2 (21 de enero)
  • 'Terapia sin filtro' Temporada 3 (28 de enero)
  • 'Yo Gabba GabbaLand!' Temporada 2 (30 de enero)
Notas relacionadas
Sarah Paulson recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Sarah Paulson recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

LEER MÁS
Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

LEER MÁS
Darinka Arones: la actriz peruana en la serie de Apple TV 'Pluribus'

Darinka Arones: la actriz peruana en la serie de Apple TV 'Pluribus'

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Ella sería la verdadera Martha Scott! Se ha revelado la identidad de la mujer que inspiró 'Bebé Reno'

¡Ella sería la verdadera Martha Scott! Se ha revelado la identidad de la mujer que inspiró 'Bebé Reno'

LEER MÁS
¿A qué hora sale el capítulo 7 de 'It: Welcome to Derry' y dónde ver online?

¿A qué hora sale el capítulo 7 de 'It: Welcome to Derry' y dónde ver online?

LEER MÁS
Tilsa Lozano en Playboy: ¿cuánto cobró la ‘Vengadora’ por estar en serie hot de canal 18+?

Tilsa Lozano en Playboy: ¿cuánto cobró la ‘Vengadora’ por estar en serie hot de canal 18+?

LEER MÁS
'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

LEER MÁS
Todos los estrenos para julio de series y películas en Netflix [VIDEO]

Todos los estrenos para julio de series y películas en Netflix [VIDEO]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Cuándo es el Miss Cosmo 2025: fecha, horario, dónde ver y cómo votar por Kelin Rivera en la final del certamen de belleza

Cine y series

¿A qué hora sale el capítulo 7 de 'It: Welcome to Derry' y dónde ver online?

'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

Todos los nominados a los Critics Choice Awards 2026: 'Pecadores', 'Una batalla tras otra', 'Wicked' y más

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos políticos eligen a sus candidatos presidenciales

Familiares del periodista Fernando Núñez exigen que su asesinato se investigue en Trujillo y no en Pacasmayo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025