Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Podemos Perú bajo la lupa y Guido Bellido responde en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Película peruana ‘Killapa Wawan’ presenta tráiler oficial con Magaly Solier y revela su fecha de estreno en cines

‘Killapa Wawan’ marca el regreso de Magaly Solier al cine en el papel de una madre que se opone a que su hija sea danzante de tijeras. 

Magaly Solier fue la protagonista de la cinta peruana 'La teta asustada', nominada al Oscar en 2010. Foto: YouTube.
Magaly Solier fue la protagonista de la cinta peruana 'La teta asustada', nominada al Oscar en 2010. Foto: YouTube.

La película peruana ‘Killapa Wawan’ (La hija de la luna) presentó su tráiler oficial y anunció su estreno en salas comerciales de cine para este 29 de enero de 2026, marcando el regreso del director César Galindo tras el éxito de la cinta ‘Willaq Pirqa’. La novedad es el regreso de la actriz Magaly Solier a la pantalla grande.

En esta nueva propuesta cinematográfica, el cineasta se adentra en el universo místico de los danzantes de tijera, explorando el imaginario andino a través de un lenguaje visual contemporáneo que dialoga con el realismo mágico.

Película ‘Killapa Wawan’ estrena tráiler con Magaly Solier

Hablada íntegramente en quechua, la película está protagonizada por Carolina Luján, Magaly Solier, Andrés Lares y Reynaldo Arenas, en una historia que apuesta por narrativas profundamente enraizadas en la cosmovisión andina y contadas desde dentro de la propia cultura.

La historia se desarrolla en Huanta, Ayacucho, tierra natal de Magaly Solier, que se convierte en un escenario vivo donde lo real y lo espiritual conviven bajo la presencia del imponente Apu Razuhuillca, figura tutelar que acompaña el tránsito de los personajes entre lo visible y lo invisible.

Con Killapa Wawan, César Galindo continúa su trilogía cinematográfica en quechua, una propuesta que busca reivindicar esta lengua como universal y transmitir a las nuevas generaciones el valor de sus raíces, su memoria y sus tradiciones. La película propone una mirada respetuosa y profunda del mundo andino, donde la danza de tijeras emerge como un legado espiritual que despierta en una nueva generación.

'Killapa Wawan': sinopsis

Killari (Carolina Lujan), una niña de 13 años, es elegida por el espíritu de los dioses tutelares como bailarina de tijeras. Su madre, Agucha (Magaly Solier), se opone a este destino; sin embargo, su abuelo Remigio (Reynaldo Arenas) encuentra esperanza en el interés de la niña por el baile y decide enseñarle los secretos de esta danza ancestral, iniciando un camino marcado por la herencia, la resistencia y la espiritualidad.

