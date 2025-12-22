HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Cine y series

Taylor Chase, exestrella de Nickelodeon, luce irreconocible tras ser encontrado en situación de calle

La exestrella de Nickelodeon, Tylor Chase, generó preocupación entre los fans que lo recuerdan por su papel como el parlanchín Martin en 'Manual de supervivencia escolar de Ned'.

Tylor Chase brilló en 'Manual de supervivencia escolar de Ned' entre 2004 y 2007. Foto: composición LR/difusión
Tylor Chase brilló en 'Manual de supervivencia escolar de Ned' entre 2004 y 2007. Foto: composición LR/difusión

La imagen de Tylor Chase, quien interpretó al hiperactivo Martin Qwerly en la serie adolescente 'Manual de supervivencia escolar de Ned', ha dado un giro inesperado. A casi dos décadas del final del programa, el actor luce irreconocible y con un discurso desconectado de su pasado en televisión. En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, una mujer le preguntó si había actuado para Disney Channel, la exestrella responde corrigiéndola: “Nickelodeon”, antes de mencionar el nombre del programa en el que participó.

Este nuevo video se suma a otro registrado en septiembre de este año, cuando el actor fue visto por primera vez en situación de vulnerabilidad en Riverside, California. El clip fue compartido por una tiktoker y generó preocupación entre los usuarios. En las imágenes, Tylor Chase se presenta con notorias dificultades para expresarse. “Hola, mi nombre es Tylor Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación”, dice mientras mira directamente a la cámara.

PUEDES VER: 'Demon Slayer: Castillo Infinito' busca el Oscar: Crunchyroll anuncia campaña para mejor película de animación

lr.pe

De estrella juvenil a rostro olvidado: Tylor Chase viviría en situación de calle

Tylor Chase, quien alcanzó popularidad entre 2004 y 2007 por su papel en la exitosa serie de Nickelodeon, fue visto recientemente en las calles de California, en Estados Unidos. El actor, hoy de 36 años, fue grabado por una usuaria de TikTok que lo reconoció y compartió el video en redes. Su aspecto físico, deteriorado y alejado de la imagen que dejó en televisión, impactó a miles de usuarios que crecieron viendo 'Manual de supervivencia escolar de Ned'.

Tras la viralización del video, Citlalli Wilson inició una campaña en GoFundMe para brindarle ayuda. Sin embargo, la iniciativa fue detenida luego de que una persona identificada como la madre del actor se comunicara con la organizadora. "El dinero no lo ayudará, necesita atención médica", escribió en un mensaje directo. También explicó que su hijo "no puede manejar dinero ni sus medicamentos por sí solo" y que en el pasado perdió teléfonos y recursos en cuestión de días. A pesar de esa negativa, la influencer comunicó su deseo de contactarse con la progenitora de la exestrella juvenil para entregarle lo recaudado hasta el cierre de la cruzada.

PUEDES VER: 'Camp Rock 3' con los Jonas Brothers: reparto oficial, sinopsis y todo lo que se sabe de la película de Disney

lr.pe

¿Quién es Tylor Chase?: una carrera breve y un presente incierto

Tylor Chase nació en septiembre de 1989 en Arizona, en Estados Unidos. Su carrera despegó con 'Manual de supervivencia escolar de Ned', donde interpretó a Martin Qwerly, un personaje conocido por hablar sin parar y aportar humor a la trama. Luego tuvo apariciones menores en 'Everybody Hates Chris', participó en la película 'Good Time Max' (2007) y prestó su voz en el videojuego 'L.A. Noire' (2011). También incursionó en YouTube, donde compartía poemas y monólogos, aunque su canal dejó de actualizarse en 2021.

Mientras sus excompañeros de reparto como Devon Werkheiser, Lindsey Shaw —quien superó problemas de adicción— y Daniel Curtis Lee han retomado sus carreras o se han reinventado en otros formatos, Chase parece haber quedado al margen del circuito artístico. Su caso ha generado preocupación entre los fans de la serie, quienes recuerdan con cariño su papel y ahora piden que reciba la ayuda médica que necesita. Por el momento, no hay declaraciones oficiales del actor ni de representantes de Nickelodeon.

Tylor Chase en 'Manual de supervivencia escolar de Ned'. Foto: Nickelodeon

Tylor Chase en 'Manual de supervivencia escolar de Ned'. Foto: Nickelodeon

