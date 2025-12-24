Hernán Garrido Leca, escritor, productor y uno de los impulsores de la animación en el Perú, conversa sobre el próximo estreno de la secuela de 'Condorito', producción que busca renovar al icónico personaje desde su ADN original y conectarlo con la realidad política latinoamericana. El exministro de Economía señaló que la película se estrenaría entre diciembre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

En esta nueva aventura, dirigida por el peruano Eduardo Schuldt, el popular cóndor de poncho y ojotas se lanza como candidato a la alcaldía del ficticio Pelotillehue y se enfrenta a Pepe Cortisona, en medio del contexto del año electoral peruano.

—¿Qué lo motivó a apostar por una nueva película de Condorito y, además, situarlo en una contienda política como candidato a la alcaldía?

—Condorito es un personaje entrañable y creo que, si bien es cierto, nació bajo la pluma de Pepo en Chile, es un carácter latinoamericano, trasciende las fronteras de Chile y creo que todos los latinoamericanos nos sentimos reflejados en él y en sus amigos, en su familia, en su sobrino. Es mucho más cercano a nosotros, es como nosotros, nosotros somos como él y sus amigos, y creo que eso ha hecho que, después de 70 años de su creación, Condorito siga siendo un ícono de la cultura pop latinoamericana. Por lo tanto, tomar la decisión no fue difícil, apenas vi que había la oportunidad, Eduardo Schuldt y yo decidimos tomarla y hacer esta película.

—Situarlo en la contienda electoral sí fue una decisión racional, digamos, pensamos que era un ambiente en el cual podía haber unas historias divertidas, pero además tratar un poco lo que es la realidad latinoamericana, la realidad política latinoamericana de manera sutil y hacer bromas y cosas en serio respecto a ello. Y creo que la película nos va a dar esa oportunidad de ser críticos de algunas cosas, afirmar otras y reconocernos a nosotros mismos tal y como somos entre los personajes.

—Esta película se estrenaría en 2026, en medio de elecciones presidenciales y municipales en el Perú. ¿Fue una coincidencia o una decisión pensada desde el inicio?

—La película debe salir en diciembre del 2026 o en el primer trimestre del 2027, es decir, ya después de las elecciones municipales en el Perú, pero aun en el sabor de lo que ha sido un año electoral, de los varios meses electorales en varios países de América Latina. Por supuesto que vamos a intentar que sea lo antes posible para que esté en el verano nuestro en el hemisferio sur en pantallas, pero esas decisiones muchas veces tienen que ver con que otras películas de los grandes estudios salen a la vez, y tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad para el estreno. Les puedo adelantar que salvo en Chile, va a tener un español neutro, pero en Chile sí, por respeto a nuestros hermanos chilenos que no soportarían escuchar hablar a Condorito como peruano.

—¿Considera que el público peruano se verá especialmente reflejado en esta historia, pese a que Condorito es un personaje de origen chileno?

—Insisto en que Condorito, si bien en cierto nació en Chile, no es un personaje chileno, es un personaje que refleja el continente entero, podría decir el continente indoamericano entero. Es un personaje que trasciende las fronteras de Chile, y de hecho es un personaje que marcó a varias generaciones, y queremos que se preserve en el tiempo, y ese es un poco también un esfuerzo que estamos haciendo no solo con la película, sino con varias iniciativas adicionales. Espero que pronto lancemos una iniciativa con una empresa de telecomunicaciones que tiene que ver con una suscripción a una serie de productos en torno a Condorito.

—Usted también fue productor del primer anime peruano en 3D, Piratas del Callao, estrenado en 2005. A 20 años de ese proyecto, ¿cómo ve la evolución de la animación en el Perú y considera que hoy el país está más preparado para producir animación de alcance internacional?

—Bueno, lo de 'Piratas en el Callao' fue una de las grandes aventuras de mi vida. El libro era mío, y como alguna vez he contado quisieron comprarme los derechos, y yo venía hablando durante meses con José Antonio Chan sobre la posibilidad de hacer software en el Perú, y cuando se me presentó esta idea dije, en vez de hacer software, ¿por qué no hacemos animación? (...) hicimos algo que no se había hecho en América Latina antes, hace 20 años, me siento muy orgulloso de eso. Claro, hoy veo 'Piratas en el Callao' y la tecnología ha evolucionado de una manera increíble.

—Las tecnologías son múltiples, la animación ha crecido en América Latina, pero particularmente en el Perú. Yo también me siento muy orgulloso de haber sido la casa de muchos animadores que hoy tienen sus propias empresas de animación, hay alrededor de 20 empresas de animación en el Perú que producen, exportan, ganan premios, y creo que es una industria, aparte del gran universo de industrias creativas, que son, creo que es parte de la nueva frontera de exportaciones del Perú. Nosotros somos un país creativo, tenemos que reivindicar la creatividad como parte de nuestra cultura.