'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 5: fecha y hora exacta del estreno del nuevo episodio de la serie animada

La irreverente animación de 'Rick y Morty' sigue desplegando su imaginario sin límites en la temporada 8, y el próximo episodio ya tiene fecha de lanzamiento. El capítulo 5, titulado 'Cryo Mort a Rickver', llegará el domingo 22 de junio de 2025, manteniendo la continuidad semanal que ha caracterizado esta entrega. La serie, que ha marcado un antes y un después dentro del género animado para adultos, sigue cautivando con su combinación de ciencia ficción, sátira social y existencialismo bizarro.

En esta nueva entrega, se espera que Rick Sánchez y su nieto Morty profundicen en nuevas dimensiones, enfrentando retos que combinan lo absurdo con lo filosófico. La octava temporada ha mantenido un ritmo sólido, y el capítulo anterior ('The Last Temptation of Jerry') dejó al público intrigado con el desarrollo de personajes secundarios, especialmente Jerry, quien ha cobrado un protagonismo inusual.

¿Cuándo se estrena 'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 5?

El capítulo 5 de 'Rick y Morty' temporada 8 está programado para estrenarse el domingo 22 de junio de 2025, bajo el título 'Cryo Mort a Rickver'. Este episodio de la serie forma parte de los 10 capítulos confirmados para la temporada, que se emiten semanalmente a través de HBO Max para Latinoamérica y Adult Swim en Estados Unidos.

La octava entrega ha logrado mantener su tono característico, con diálogos cargados de humor negro, referencias a la cultura pop y una visión cínica pero aguda de la realidad contemporánea. Según revelaron fuentes cercanas a la producción, esta nueva entrega profundizará aún más en las paradojas temporales, uno de los ejes recurrentes en la narrativa de la serie.

¿A qué hora se estrena 'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 5?

El horario de estreno de 'Rick y Morty' 8x5 dependerá de la zona horaria de cada país. HBO Max liberará el episodio de forma simultánea en distintos territorios, permitiendo que los fans accedan al contenido sin demoras respecto a la emisión original. A continuación, los horarios detallados:

México (hora central): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela, Bolivia y Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina y Uruguay: 12:00 a.m. (del lunes 23 de junio)

12:00 a.m. (del lunes 23 de junio) España: 5:00 a.m. (del lunes 23 de junio)

Esta disponibilidad inmediata ha sido una de las estrategias de distribución más celebradas por los seguidores de la serie, que valoran poder comentar y teorizar en redes sociales sin temor a spoilers.

Guía de estrenos de los nuevos capítulos de 'Rick y Morty' temporada 8

La temporada 8 de 'Rick y Morty' está compuesta por 10 episodios que se publican cada semana. Cada título continúa aportando elementos al complejo universo narrativo de la serie, alternando entre lo caótico y lo meticulosamente escrito. A continuación, te compartimos el calendario oficial de estrenos para que no te pierdas ningún episodio:

Capítulo 4: 'The Last Temptation of Jerry' – 15 de junio de 2025

'The Last Temptation of Jerry' – 15 de junio de 2025 Capítulo 5: 'Cryo Mort a Rickver' – 22 de junio de 2025

'Cryo Mort a Rickver' – 22 de junio de 2025 Capítulo 6: 'The Curicksous Case of Bethjamin Button' – 29 de junio de 2025

'The Curicksous Case of Bethjamin Button' – 29 de junio de 2025 Capítulo 7: 'Ricker Than Fiction' – 6 de julio de 2025

'Ricker Than Fiction' – 6 de julio de 2025 Capítulo 8: 'Nomortland' – 13 de julio de 2025

'Nomortland' – 13 de julio de 2025 Capítulo 9: 'Morty Daddy' – 20 de julio de 2025

'Morty Daddy' – 20 de julio de 2025 Capítulo 10: 'Hot Rick' – 27 de julio de 2025

La presencia de títulos con referencias culturales y juegos de palabras es un sello inconfundible del guion de 'Rick y Morty', lo que sigue atrayendo tanto a fans antiguos como a nuevas audiencias que buscan una animación con capas de significado y crítica.