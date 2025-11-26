'Sirenas' cuenta con un variado elenco que incluye a Lucy Bacigalupo y a la modelo trans Jazmín Martínez. La historia, ambientada en Iquitos, explora la vida en un burdel y un misterioso asesinato. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

'Sirenas' cuenta con un variado elenco que incluye a Lucy Bacigalupo y a la modelo trans Jazmín Martínez. La historia, ambientada en Iquitos, explora la vida en un burdel y un misterioso asesinato. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El cine peruano no deja de sorprender con todas sus propuestas, unas más exitosas que otras. Antes de terminar el año, llegará a la cartelera ‘Sirenas’, el nuevo largometraje de drama y suspenso que estrena se este jueves 4 de diciembre a nivel nacional. Dirigida y escrita por Nelson ‘Koko’ Castillo, este filme promete mantener al espectador al filo de su butaca con elementos de intriga y misterio al abordar temas como la trata de mujeres, la desigualdad social, la discriminación sexual a la comunidad LGTBQ+, la pobreza y falta de oportunidades que se dan en una realidad que se mezcla con el mundo mítico y mágico de nuestra Amazonia peruana.

“La Amazonía reclamaba una producción local donde se toque el tema de la prostitución y trata, pero nuestra propuesta es ajena a los estereotipos que muestran a la mujer como objeto de deseo, así que siento que superamos esta perspectiva para desarrollar un universo donde mujeres de distintas procedencias personales, territoriales y culturales confluyen para contar una historia nueva, que justamente revalora y empodera a la mujer como hacedora de su destino”, comenta el director y guionista peruano Koko Castillo, conocido por su participación en largometrajes como 'Pantaleón y las Visitadoras’ y 'Diarios de motocicleta’.

¿Quiénes forman parte de ‘Sirenas’?



El elenco protagónico está conformado por la popular actriz cómica Lucy Bacigalupo, quien se mostrará en una faceta y un look completamente diferente a la habitual. Junto a ella también forman parte del elenco la modelo, ex Miss Loreto y activista social, Diva Rivera, Estelita Ochoa, Cielo Lozano y la modelo trans Jazmín Martínez, quien hizo historia en el Perú al quedar como finalista en el certamen Miss Perú Junín 2023.



“Agradezco de todo corazón la oportunidad que me han dado en ser parte de esta maravillosa producción cinematográfica donde me verán en una faceta totalmente diferente a lo que mi público está acostumbrado y eso gracias a la visión y confianza que puso mi querido director y productora general, gracias por todas las atenciones”, expresó Lucy Bacigalupo en su cuenta de Instagram oficial.

Lucy Bacigalupo interpretará un papel nunca antes visto en el cine con ‘Sirenas’, película que destapará el drama del burdel más antiguo de Iquitos. Foto: difusión.

“Lucy se luce en su personaje de la mami del burdel, la Shushupe, le costó trabajo al inicio porque está desarreglada y descuidada. Es todo lo contrario a ella, que es sumamente coqueta, pero lo hizo muy bien que dejará a todos sorprendidos con su personaje. Su personaje es sumamente dramático, a ella que siempre la hemos visto haciendo comicidad sorprenderá mucho con su debut en el cine”, dijo por su parte ‘Koko’ Castillo.

¿Cuál es la trama de ‘Sirenas’?



La historia de ‘Sirenas’ se inicia en la época de carnaval, todo Iquitos se prepara para celebrar y el chino Chuy, propietario del burdel más antiguo y famoso de Iquitos (llamado así por estar ubicado a orillas del río Itaya, en el conocido barrio de Belén), no se quiere quedar atrás y bota la casa por la ventana con una gran fiesta en homenaje a la Shushupe, la prostituta más antigua y de la casa quien se jubila esa noche.



El local está lleno. La fiesta está en su apogeo cuando la diversión se ve opacada por los gritos de Brigitte, una de las prostitutas que descubre el cuerpo inerte de Carito, la menor de todas las chicas del burdel. Nadie sabe quién fue, todos vieron algo y a la vez nada, todos tienen un pretexto para acusar al otro, pero también un motivo para ser acusado. Este acontecimiento, que dará un giro inesperado en la vida de los personajes, también servirá para dar paso al desenlace de la historia.



Como se sabe, ‘Sirenas’ fue ganadora del premio nacional de estímulo al desarrollo cinematográfico otorgado por el Ministerio de cultura en la categoría de ‘Proyectos de largometraje de ficción exclusivo para las regiones del país 2024’. La cinta es un proyecto inédito para la producción regional en Loreto, se convierte en una de las primeras producciones realizadas con la mayoría de los actores y equipo de producción iquiteños.



