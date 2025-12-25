'Bridgerton' temporada 4: tráiler y fecha de estreno de las dos partes de la serie de Netflix

La cuarta temporada de 'Bridgerton' está cada vez más cerca y Netflix ha sorprendido a los fanáticos con el lanzamiento del tráiler oficial de una de sus series de época más exitosas. Tras casi dos años de espera, la ficción basada en las novelas de Julia Quinn regresa con nuevos episodios que prometen romance, escándalo y giros inesperados en la alta sociedad londinense de la Regencia.

Tal como confirmó la plataforma de streaming, la temporada 4 de 'Bridgerton' llegará dividida en dos partes, una estrategia que Netflix ya ha utilizado en entregas anteriores. En esta nueva etapa, la historia dejará atrás el arco central de Colin y Penélope para enfocarse en uno de los personajes más enigmáticos de la familia Bridgerton: Benedict, el segundo hijo varón de Violet.

¿Cuándo se estrena la parte 1 y 2 de la temporada 4 de 'Bridgerton'?

Netflix anunció que la cuarta temporada de 'Bridgerton' se estrenará en dos bloques de episodios. La parte 1, compuesta por los primeros cuatro capítulos, estará disponible de forma simultánea el jueves 29 de enero de 2026. En tanto, la parte 2, que completa la temporada con otros cuatro episodios, llegará a la plataforma el jueves 26 de febrero de 2026.

Este lanzamiento escalonado busca mantener la expectativa de los fans y prolongar la conversación en torno a la serie estadounidense, que se ha consolidado como una de las producciones más vistas y comentadas del catálogo de Netflix a nivel mundial.

¿Qué esperar de la temporada 4 de 'Bridgerton' en Netflix?

Luego de que la temporada anterior concluyera con la revelación pública de la identidad de Lady Whistledown y con el matrimonio entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington, la nueva entrega centrará su narrativa en Benedict Bridgerton. Hasta ahora, conocido por su vida de soltero atrevida y marcada por el libertinaje, el personaje deberá enfrentar la presión social de encontrar esposa durante la próxima temporada de bailes.

La trama explorará si Benedict logrará convertirse en el “diamante” de la Reina o si, por el contrario, su destino dará un giro inesperado. Según lo mostrado en el tráiler y en imágenes compartidas por la productora Shondaland, el eje romántico estará marcado por una fiesta de máscaras en la que Benedict conoce a una misteriosa mujer vestida de plateado, conocida como “la dama de plata”, a quien pierde de vista durante años.

Además, la temporada 4 no dejará de lado a Penélope Featherington (Nicola Coughlan), ahora con su nuevo apellido tras la boda con Colin. La pareja favorita de los fans, conocida como Polin, volverá a escena con un conflicto que afectará directamente su matrimonio, aportando tensión y drama a la historia.