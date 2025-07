'The Sandman' temporada 2 reparto: ¿quién es quién en la serie de Netflix?

Después de una primera temporada aclamada por la crítica y el público, 'The Sandman' temporada 2 ya tiene fecha de estreno confirmada en Netflix. La plataforma dividirá el lanzamiento en tres partes: los primeros seis episodios llegarán el 3 de julio de 2025, seguidos por otros cinco el 24 de julio y un capítulo final el 31 del mismo mes.

En esta nueva tanda de episodios, Tom Sturridge regresa en su papel de Dream (Sueño), pero lo más llamativo es la incorporación de nuevas figuras clave en el universo de los Eternos, junto con rostros conocidos que retoman sus complejos personajes. A continuación, te contamos en detalle quiénes integran el elenco principal y qué papel juegan en esta ambiciosa producción de Netflix.

Reparto oficial de 'The Sandman' temporada 2

Tom Sturridge como Sueño (Dream)

El protagonista absoluto vuelve a liderar la narrativa como uno de los Eternos, entidades inmortales que representan fuerzas primordiales. En esta segunda temporada, Sueño enfrenta decisiones cruciales para proteger su reino y reparar las consecuencias de su pasado. Sturridge ha sido reconocido por su interpretación introspectiva y poderosa, y se le ha visto anteriormente en títulos como 'Far from the Madding Crowd' y 'On the Road'.

Tom Sturridge en 'The Sandman'.

Ruairi O’Connor como Orpheus

Una de las grandes incorporaciones al universo de 'The Sandman' temporada 2 es Orpheus, hijo de Sueño y la musa Calíope. El personaje es poeta, oráculo y símbolo trágico. O’Connor, conocido por 'The Spanish Princess' y 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It', se suma al reparto para aportar una nueva capa emocional a la historia.

Ruairi O’Connor.

Freddie Fox como Loki

Fox encarna al astuto dios del caos, uno de los seres más impredecibles del panteón nórdico. Loki se presenta como un personaje brillante, seductor y totalmente poco fiable. Su historial actoral incluye papeles en 'King Arthur: Legend of the Sword' y la serie 'White House Farm'.

Freddie Fox.

Clive Russell como Odín

Odín, aliado de Sueño desde hace siglos, aparece como una figura imponente y ambigua. Hermano de sangre de Loki y padre de Thor, su presencia añade una dimensión mitológica fundamental a esta temporada. Russell es ampliamente recordado por su papel en 'Game of Thrones'.

Laurence O’Fuarain como Thor

El impetuoso dios del trueno se incorpora como un personaje rudo, impulsivo y dominado por sus apetitos. Famoso por su trabajo en 'The Witcher: Blood Origin', O’Fuarain le da vida al poderoso portador de Mjolnir, fiel al tono salvaje del personaje.

Lista de actores que completan el elenco de 'The Sandman' temporada 2

Además del núcleo principal, el reparto de 'The Sandman' temporada 2 se expande con múltiples incorporaciones y regresos que enriquecen el universo adaptado de los cómics de Neil Gaiman:

Ann Skelly como Nuala, embajadora real de la corte de Faerie.

como Nuala, embajadora real de la corte de Faerie. Douglas Booth como Cluracan, hermano de Nuala y emisario del mismo reino.

como Cluracan, hermano de Nuala y emisario del mismo reino. Jack Gleeson como Puck, un hobgoblin maligno y bufón del rey Auberon.

como Puck, un hobgoblin maligno y bufón del rey Auberon. Indya Moore como Wanda, agente de seguridad de una compañía de viajes de élite.

como Wanda, agente de seguridad de una compañía de viajes de élite. Steve Coogan presta su voz a Barnabas, el perro parlante compañero de The Prodigal.

presta su voz a Barnabas, el perro parlante compañero de The Prodigal. Mason Alexander Park retoma el papel de Desire, el ambiguo y carismático hermano de Sueño.

retoma el papel de Desire, el ambiguo y carismático hermano de Sueño. Donna Preston vuelve como Despair, su gemela, símbolo de la desesperanza.

vuelve como Despair, su gemela, símbolo de la desesperanza. Adrian Lester da vida a Destiny, el mayor de los Eternos y custodio del Libro del Destino.

da vida a Destiny, el mayor de los Eternos y custodio del Libro del Destino. Esmé Creed-Miles se suma como Delirium, la más joven y caótica de los Eternos.

se suma como Delirium, la más joven y caótica de los Eternos. Barry Sloane interpreta a The Prodigal, el hermano que abandonó su reino hace 300 años.

interpreta a The Prodigal, el hermano que abandonó su reino hace 300 años. Kirby Howell-Baptiste regresa como Death (Muerte), la más empática y sabia del clan.

regresa como Death (Muerte), la más empática y sabia del clan. Gwendoline Christie sigue como Lucifer, señor del Infierno y uno de los personajes más complejos de la historia.

sigue como Lucifer, señor del Infierno y uno de los personajes más complejos de la historia. Vivienne Acheampong vuelve como Lucienne, la leal bibliotecaria del reino de los sueños.

vuelve como Lucienne, la leal bibliotecaria del reino de los sueños. Sanjeev Bhaskar y Asim Chaudhry retoman los papeles de Caín y Abel, protagonistas de una relación violenta e infinita.

y retoman los papeles de Caín y Abel, protagonistas de una relación violenta e infinita. Patton Oswalt presta su voz a Matthew el Cuervo, confidente y guía espiritual de Sueño.

presta su voz a Matthew el Cuervo, confidente y guía espiritual de Sueño. Boyd Holbrook regresa como The Corinthian, la pesadilla con dientes en los ojos, ahora más letal que nunca.

regresa como The Corinthian, la pesadilla con dientes en los ojos, ahora más letal que nunca. Jenna Coleman completa el reparto principal como Johanna Constantine, una experimentada ocultista y cazadora de entes paranormales.

¿Qué más se puede esperar de esta segunda entrega?

La narrativa de 'The Sandman' temporada 2 promete ahondar en los dilemas éticos de los Eternos y expandir el mundo onírico con nuevos reinos, criaturas y mitologías. La adaptación de Netflix, basada en el cómic de DC/Vertigo creado por Neil Gaiman, se despide con una temporada que promete ser tan intensa como poética.

Con un total de 12 episodios divididos en tres fechas de estreno (3, 24 y 31 de julio de 2025), la expectativa por esta última entrega es alta tanto entre fanáticos como nuevos espectadores.