Llegó el último mes del año, época de regalos, y con él una amplia oferta de Netflix que incluye producciones originales, regresos esperados, especiales navideños y títulos para disfrutar en familia. El estreno más destacado de diciembre es la llegada de los episodios finales de 'Stranger Things', la serie de ciencia ficción insignia de la plataforma de streaming. Además, podemos encontrar títulos como 'Emily en París', 'Son como niños', entre otras propuestas del séptimo arte.

Estrenos de series en Netflix: del 1 al 31 de diciembre

Netflix llega con una fuerte lista de estrenos, pero el gran protagonista es 'Stranger Things', que cierra su historia con los volúmenes finales de su quinta temporada. A la serie de ciencia ficción se suman títulos como 'Talamasca', 'El juego de Gracie Darling', 'Corazones rebeldes' y 'Emily en París'.

Talamasca: La orden secreta

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Un joven abogado con un don inusual se une a una antigua agencia secreta para investigar un misterio sobrenatural y enfrentar el pasado oscuro de su familia.

El juego de Gracie Darling

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Décadas después de que su mejor amiga desaparece en medio de una sesión espiritista, una psicóloga se ve obligada a enfrentar su pasado cuando ocurre lo mismo con otra chica.

No necesitan presentación con David Letterman: Adam Sandler

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Adam Sandler comparte una charla amena con Dave sobre el stand up, su actuación en dramas serios y la historia detrás de su amada Stratocaster.

Estado de fuga 1986

Fecha de estreno: 4 de diciembre

En este escalofriante drama inspirado en una masacre que sacudió a la Bogotá de los años 80, un veterano del ejército entabla una retorcida amistad con un joven estudiante.

Corazones rebeldes

Fecha de estreno: 9 de diciembre

¡El primer reality de citas de Japón para yankiis! Once solteros y solteras rebeldes pelean, forman vínculos y viven bajo el mismo techo durante 14 días en busca del amor.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft: Temporada 2

Fecha de estreno: 11 de diciembre

Lara recorre el planeta para encontrar unas reliquias africanas antes de que una visionaria de la tecnología que juega a ser Dios las use para desatar la destrucción mundial.

El asombroso circo digital

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Una mujer queda atrapada en un extraño mundo virtual con temática circense en el que ella y otras cinco personas deben jugar unos juegos bajo la dirección de una IA desatada.

Ciudad de sombras

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de uno de los edificios más icónicos de Gaudí, y un policía desacreditado debe regresar a la acción para atrapar al asesino.

¿Qué hay en la caja?

Fecha de estreno: 17 de diciembre

Neil Patrick Harris presenta este programa de juegos donde los concursantes responden trivias para ganar premios ocultos o robárselos a sus oponentes.

Emily en París: Temporada 5

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Emily busca reinventarse en Roma, pero cuando el amor, el trabajo y la lealtad se interponen en su camino, la «dolce vita» se transforma en un caos.

Stranger Things: Temporada 5 - Volumen 2

Fecha de estreno: 25 de diciembre

El peligro acecha en todos los rincones. Con Once escondida y Hawkins en cuarentena, el grupo se une con un único objetivo: encontrar y matar a Vecna.

Stranger Things: Temporada 5 - Volumen 3

Fecha de estreno: 31 de diciembre

Películas de estreno en Netflix: del 1 al 24 de diciembre

Netflix presenta un diciembre cargado de cine para todos los gustos, con secuelas esperadas como 'Zombieland: Tiro de gracia', 'Trol 2' y apuestas festivas como 'El secreto de Santa'. También trae dramas y propuestas autorales, como 'Ojalá me lo hubieras dicho', y 'Adiós, June'.

Zombieland: Tiro de gracia

Fecha de estreno: 1 de diciembre

El grupo de cazadores de zombis vuelve para encontrarse con supervivientes rezagados y luchar contra un nuevo tipo de muertos vivientes.

Son como niños

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Después de 30 años, cinco amigos se reúnen en una casa del lago para llorar la pérdida de su antiguo entrenador de básquet y vuelven a descubrir la alegría de la niñez.

Trol 2

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Cuando otro despiadado trol desata una ola de destrucción en su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas.

El secreto de Santa

Fecha de estreno: 3 de diciembre

Una madre soltera que necesita trabajar. Un hotel de esquí que necesita un Santa. ¿Logrará Taylor, disfrazada del anciano regalón, convencer a un encantador gerente de contratarla?

Ojalá me lo hubieras dicho

Fecha de estreno: 4 de diciembre

Al descubrir que su difunto padre guardó toda la vida el secreto de un amor prohibido, un joven misionero viaja de Filipinas a España para buscarlo.

Jay Kelly

Fecha de estreno: 5 de diciembre

La estrella de cine Jay Kelly enfrenta su pasado y su presente en un viaje por Europa acompañado de su mánager. Del nominado al Oscar® Noah Baumbach.

La Navidad en sus manos 2

Fecha de estreno: 5 de diciembre

Cuando la astuta directora de una empresa de juguetes secuestra a Santa Claus, un padre y su hijo deben rescatarlo y salvar la Navidad.

Amor y vino

Fecha de estreno: 5 de diciembre

El heredero de un reconocido viñedo intercambia identidades con su modesto amigo de la infancia para demostrar que su éxito con las mujeres no tiene nada que ver con su dinero.

Fuera de foco

Fecha de estreno: 11 de diciembre

Justo cuando consigue un prestigioso papel, un actor famoso pierde sus habilidades para la actuación y emprende un viaje de autodescubrimiento en medio de la presión pública.

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out

Fecha de estreno: 12 de diciembre

En una iglesia de pueblo con un oscuro pasado, el detective Benoit Blanc se une a un sacerdote joven y honesto para investigar un crimen que de tan perfecto parece imposible.

Adiós, June

Fecha de estreno: 24 de diciembre

Kate Winslet dirige y se une a Helen Mirren, Toni Collette, Johnny Flynn y Andrea Riseborough en una cálida historia sobre el adiós a una madre.

¿Qué otros estrenos llegan a Netflix en diciembre?

El catálogo familiar de Netflix también se renueva en diciembre con la sexta temporada de 'Calle CoComelon', perfecta para celebrar las fiestas de fin de año con música y aventuras.

Calle CoComelon: Temporada 6

Fecha de estreno: 1 de diciembre

¡Es la época más maravillosa del año! Celebra las fiestas con los residentes de CoComelon Lane cantando sobre Santa, Janucá y más.

Bee Movie: La historia de una abeja

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Una abeja obrera, atrapada en un trabajo sin salida, demanda a los humanos cuando descubre que su especie ha estado robándoles la miel desde hace mucho tiempo.

Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober

Fecha de estreno: 8 de diciembre

Elmo y sus amigos preparan regalos únicos para un intercambio navideño con la ayuda del exingeniero de la NASA y ahora estrella de YouTube Mark Rober.

Documentales y especiales de Netflix en diciembre

Los documentales y especiales también destacan en Netflix con historias potentes como 'Todas las habitaciones vacías' y la celebración por el centenario de The New Yorker. Además, se suman títulos como 'Asesinato en Mónaco' y 'Crisis: 1975'.

Todas las habitaciones vacías

Fecha de estreno: 1 de diciembre

En este conmovedor cortometraje documental, un periodista y un fotógrafo retratan los dormitorios de chicos que perdieron la vida en tiroteos escolares.

Lali: La que le gana al tiempo

Fecha de estreno: 4 de diciembre

Este documental acompaña a Lali en su regreso luego de cuatro años lejos de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.

The New Yorker cumple 100 años

Fecha de estreno: 5 de diciembre

Periodismo contundente. Un estilo narrativo que definió una era. Caricaturas ingeniosas. The New Yorker celebra cien años con esta mirada al pasado, al presente y al futuro.

Jay Kelly: Detrás de cámaras

Fecha de estreno: 5 de diciembre

Desde la inmersiva escena inicial hasta la emotiva línea final, ve el detrás de cámaras con Noah Baumbach, George Clooney, Adam Sandler y más.

Simon Cowell: El próximo acto

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Simon Cowell vuelve al ruedo para formar una nueva banda de chicos en esta serie donde jóvenes talentosos lo dan todo por alcanzar la fama.

Asesinato en Mónaco

Fecha de estreno: 17 de diciembre

Mónaco, 1999. Uno de los hombres más ricos del mundo aparece muerto en su penthouse. Este documental desentraña el misterioso asesinato del banquero multimillonario Edmond Safra.

Crisis: 1975

Fecha de estreno: 19 de diciembre

Un periodo de crisis sociopolítica en EE. UU. inspira una serie de películas innovadoras en 1975. Documental del ganador del Oscar® Morgan Neville.

Cover-Up: Un periodista en las trincheras