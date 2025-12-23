HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Stranger Things 5: cuándo se estrena el volumen 2, horarios y cómo ver la serie de Netflix desde Perú y otros países

Descubre cuándo y a qué hora se estrena el volumen 2 de la última temporada de Stranger Things en Perú y toda Latinoamérica. Conoce aquí todos los detalles de la serie de los hermanos Duffer.


Estreno del volumen 2 de Stranger Things 5 Foto: Composición LR
Estreno del volumen 2 de Stranger Things 5 Foto: Composición LR

Casi diez años después de su estreno, Stranger Thing, la icónica serie de Netflix se acerca a su final. Tras el lanzamiento del Volumen 1 de la quinta y última temporada el pasado 26 de noviembre, la plataforma de streaming anunció que el Volumen 2 se estrenará el jueves 25 de diciembre, con tres episodios, antes del esperado capítulo final, programado para el 31 de diciembre.

La despedida de la historia escrita por los hermanos Duffer llegará en tres partes: los primeros cuatro capítulos conformaron el Volumen 1; luego, se emitirán los episodios 5, 6 y 7 bajo el título de Volumen 2; y finalmente, el octavo y último episodio de toda la serie podrá verse en Netflix y en algunas salas de cine de Estados Unidos el 31 de diciembre.

PUEDES VER: Stranger Things 5: horario de estreno y cómo ver la Parte 1 desde Perú y otros países

lr.pe

¿Cómo terminó el Volumen 1 de Stranger Things 5?

El último episodio del Volumen 1 sorprendió a los fanáticos al revelar que Will Byers (Noah Schnapp) había desarrollado poderes, con los que logró eliminar a tres demogorgons para salvar a sus amigos.

En paralelo, Eleven (Millie Bobby Brown) y Jim Hopper (David Harbour) se infiltraron en una base militar, donde descubrieron que la prisionera no era Vecna (Jamie Campbell Bower), sino Kali, también conocida como Ocho (Linnea Berthelsen), la única otra sobreviviente del Laboratorio de Hawkins.

¿Cuándo se estrena el volumen 2 de Stranger Thing 5?

Los episodios 5, 6 y 7 de la temporada final de Stranger Things se estrenarán el jueves 25 de diciembre de 2025 en Netflix, como parte del Volumen 2.

PUEDES VER: Actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, denuncia a David Harbour por acoso y hostigamiento antes de filmar la última temporada de la serie

lr.pe

¿Cuánto dura cada capítulo del volumen 2 de Stranger Things 5?

  • Capítulo 5 – “Shock Jock” (Electrochoque): dura 68 minutos. Fue dirigido por Frank Darabont y escrito por Curtis Gwinn.
  • Capítulo 6 – “Escape from Camazotz” (La huida de Camazotz): dura 75 minutos. Fue dirigido por Shawn Levy y escrito por Kate Trefry.
  • Capítulo 7 – “The Bridge” (El puente): dura 66 minutos. Fue dirigido por los hermanos Duffer junto a Shawn Levy y escrito por los creadores de la serie.

¿A qué hora se estrena el volumen 2 de Stranger Things 5?

El lanzamiento será simultáneo en varios países. Estos son los horarios:

  • Horario de estreno de Stranger Things 5x2 en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p. m.
  • Horario de estreno de Stranger Things 5x2 en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p. m.
  • Horario de estreno de Stranger Things 5x2 en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p. m.
  • Horario de estreno de Stranger Things 5x2 en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p. m.
  • Horario de estreno de Stranger Things 5x2 en España: 2:00 a. m. del 26 de diciembre.

PUEDES VER: Tráiler oficial de ‘Stranger Things 5’: así será la última temporada de la serie de Netflix

lr.pe

¿Dónde ver online Stranger Things 5?

Stranger Things 5 podrá verse exclusivamente en Netflix, ya que es una producción original de la plataforma de streaming. Para acceder a los episodios, será necesario contar con una suscripción activa.

¿Cuándo se emitirá el capítulo final de Stranger Things 5?

El episodio final de Stranger Things se emitirá el 31 de diciembre. Además de su llegada a Netflix, el capítulo podrá verse en alrededor de 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según información difundida en el sitio web de la plataforma.

Reparto del Volumen 2 de Stranger Things 5: actores y personajes de la última temporada

  • Winona Ryder (Joyce Byers)
  • David Harbour (Jim Hopper)
  • Millie Bobby Brown (Eleven)
  • Finn Wolfhard (Mike Wheeler)
  • Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)
  • Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)
  • Noah Schnapp (Will Byers)
  • Sadie Sink (Max Mayfield)
  • Natalia Dyer (Nancy Wheeler)
  • Charlie Heaton (Jonathan Byers)
  • Joe Keery (Steve Harrington)
  • Maya Hawke (Robin Buckley)
  • Priah Ferguson (Erica Sinclair)
  • Brett Gelman (Murray)
  • Jamie Campbell Bower (Vecna)
  • Cara Buono (Karen Wheeler)
  • Amybeth McNulty (Vickie)
  • Nell Fisher (Holly Wheeler)
  • Jake Connelly (Derek Turnbow)
  • Alex Breaux (Teniente Akers)
  • Linda Hamilton (Doctora Kay)
