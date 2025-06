'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 4: fecha y hora del estreno del nuevo episodio de la serie animada

La esperada temporada 8 de 'Rick y Morty' continúa con su trama llena de giros inesperados y aventuras inter dimensionales. Después del éxito del tercer episodio, los fanáticos ya están ansiosos por conocer los detalles del cuarto capítulo, que se emitirá el próximo 15 de junio. La serie, creada por Justin Roiland y Dan Harmon, sigue siendo un referente dentro del género de la animación para adultos, destacándose por su humor irreverente, crítica social y personajes complejos. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre el estreno de 'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 4, incluyendo su fecha y la hora exacta en que estará disponible para los fans.

Este episodio sigue la tradición de la serie de ofrecer una mezcla entre ciencia ficción, sátira y comedia. En cada entrega, Rick Sánchez y su nieto Morty se adentran en nuevas dimensiones y enfrentan situaciones cada vez más absurdas. Los seguidores de la serie en Latinoamérica y España también podrán disfrutar de este nuevo episodio a través de las plataformas de streaming, con el doblaje al español latino y las opciones de subtítulos.

¿Cuándo se estrena 'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 4?

El cuarto episodio de la octava temporada de 'Rick y Morty' se estrenará oficialmente el domingo 15 de junio de 2025. Este episodio, titulado 'The Last Temptation of Jerry', promete seguir ampliando las tramas inter dimensionales de la serie, con nuevos desafíos y momentos de comedia irreverente. Los fanáticos de la serie ya se encuentran contando los días para disfrutar de esta entrega que sigue manteniendo el tono único de la producción.

Este estreno continuará con la emisión semanal de la temporada, que tiene prevista la llegada de 10 episodios, todos con su respectiva fecha de estreno. La serie no ha perdido su ritmo, manteniendo una base de seguidores fieles que siguen las aventuras de los personajes desde la primera temporada.

¿A qué hora se estrena 'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 4?

El horario de estreno de 'Rick y Morty' temporada 8 capítulo 4 varía según la región, por lo que es importante tener en cuenta la hora local de cada país. Para los espectadores en Latinoamérica y España, el episodio estará disponible a las siguientes horas:

México : 9:00 p.m. (hora central)

: 9:00 p.m. (hora central) Colombia, Ecuador, Perú : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Venezuela, Bolivia, Chile : 11:00 p.m.

: 11:00 p.m. Argentina, Uruguay : 12:00 a.m. (del 16 de junio)

: 12:00 a.m. (del 16 de junio) España: 5:00 a.m. (del 16 de junio)

Es importante destacar que el episodio se emitirá de forma simultánea en estas regiones a través de HBO Max, la plataforma de streaming exclusiva para Latinoamérica. Los usuarios podrán ver el episodio de forma inmediata, sin necesidad de esperar largas horas después de su emisión en Estados Unidos.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de ‘Rick y Morty’?

La temporada 8 de 'Rick y Morty' está compuesta por un total de 10 episodios, los cuales se emitirán semanalmente. A continuación, te compartimos el calendario completo de los próximos episodios:

Episodio 4: 'The Last Temptation of Jerry' - 15 de junio de 2025 Episodio 5: 'Cryo Mort a Rickver' - 22 de junio de 2025 Episodio 6: 'The Curicksous Case of Bethjamin Button' - 29 de junio de 2025 Episodio 7: 'Ricker Than Fiction' - 6 de julio de 2025 Episodio 8: 'Nomortland' - 13 de julio de 2025 Episodio 9: 'Morty Daddy' - 20 de julio de 2025 Episodio 10: 'Hot Rick' - 27 de julio de 2025

Cada episodio sigue la tradición de la serie de mantener a los fans al borde de sus asientos con aventuras llenas de humor negro, absurdos y referencias a la cultura pop.

Sinopsis de 'Rick y Morty' temporada 8

La temporada 8 de 'Rick y Morty' continúa explorando las desventuras de Rick Sánchez y su nieto Morty, quienes se ven envueltos en situaciones más extrañas e impredecibles que nunca. La trama también involucra a personajes secundarios como Summer, Jerry y Beth, quienes se unen a las locuras inter dimensionales que enfrentan los protagonistas. A lo largo de los episodios, se revelan nuevos mundos y se desarrollan tramas tanto cómicas como filosóficas que invitan a reflexionar sobre la vida, el universo y la familia.

El tráiler de la temporada ha prometido un sinfín de escenarios surrealistas: desde granjas futuristas que cultivan maíz cristalino hasta ciudades que parecen rendir culto a gigantescos huevos. La serie sigue desafiando las normas de la animación para adultos, combinando el humor más negro con una crítica social aguda.